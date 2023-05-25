25 мая 2023

Центробанк выявил в Пермском крае нелегальные кредитные компании

© Служба новостей «URA.RU»
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Брать деньги у нелегалов опасно Фото:

С начала года Центробанк обнаружил в Пермском крае пять компаний, которые незаконно выдавали людям кредиты. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе отделения Пермь Уральского ГУ Банка России.

«В первом квартале 2023 года в Пермском крае Банк России выявил пять нелегальных участников финансового рынка. Все они незаконно выдавали займы жителям региона», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию.

Управляющий отделением ЦБ по Пермскому краю Алексей Моночков предупреждает, что брать деньги у таких контор опасно. По его словам, они могут начислять огромные проценты, а долги выбивать шантажом и угрозами. Более того, случается, что сотрудники таких компаний сами создают условия, чтобы в заемщика образовалась просрочка по оплате — они указывают неверные реквизиты или неточный график платежей.

На сайте ЦБ есть список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В нем 50 организаций, работающих на территории Прикамья.

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С начала года Центробанк обнаружил в Пермском крае пять компаний, которые незаконно выдавали людям кредиты. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе отделения Пермь Уральского ГУ Банка России. «В первом квартале 2023 года в Пермском крае Банк России выявил пять нелегальных участников финансового рынка. Все они незаконно выдавали займы жителям региона», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию. Управляющий отделением ЦБ по Пермскому краю Алексей Моночков предупреждает, что брать деньги у таких контор опасно. По его словам, они могут начислять огромные проценты, а долги выбивать шантажом и угрозами. Более того, случается, что сотрудники таких компаний сами создают условия, чтобы в заемщика образовалась просрочка по оплате — они указывают неверные реквизиты или неточный график платежей. На сайте ЦБ есть список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В нем 50 организаций, работающих на территории Прикамья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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