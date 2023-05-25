Центробанк выявил в Пермском крае нелегальные кредитные компании

26 мая 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

Брать деньги у нелегалов опасно Фото: Денис Моргунов © URA.RU С начала года Центробанк обнаружил в Пермском крае пять компаний, которые незаконно выдавали людям кредиты. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе отделения Пермь Уральского ГУ Банка России. «В первом квартале 2023 года в Пермском крае Банк России выявил пять нелегальных участников финансового рынка. Все они незаконно выдавали займы жителям региона», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию. Управляющий отделением ЦБ по Пермскому краю Алексей Моночков предупреждает, что брать деньги у таких контор опасно. По его словам, они могут начислять огромные проценты, а долги выбивать шантажом и угрозами. Более того, случается, что сотрудники таких компаний сами создают условия, чтобы в заемщика образовалась просрочка по оплате — они указывают неверные реквизиты или неточный график платежей. На сайте ЦБ есть список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В нем 50 организаций, работающих на территории Прикамья.

С начала года Центробанк обнаружил в Пермском крае пять компаний, которые незаконно выдавали людям кредиты. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе отделения Пермь Уральского ГУ Банка России. «В первом квартале 2023 года в Пермском крае Банк России выявил пять нелегальных участников финансового рынка. Все они незаконно выдавали займы жителям региона», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию. Управляющий отделением ЦБ по Пермскому краю Алексей Моночков предупреждает, что брать деньги у таких контор опасно. По его словам, они могут начислять огромные проценты, а долги выбивать шантажом и угрозами. Более того, случается, что сотрудники таких компаний сами создают условия, чтобы в заемщика образовалась просрочка по оплате — они указывают неверные реквизиты или неточный график платежей. На сайте ЦБ есть список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В нем 50 организаций, работающих на территории Прикамья.