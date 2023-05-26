В РПЦ посчитали поступок мужчины, который сжег иконы «недопустимым»

РПЦ: тюменец, который сжег иконы, может быть психически болен

Подобное поведение считается «недопустимым» для здорового человека, заявил Вахтанг Кипшидзе Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что житель Тюмени, который сжег на мусорной площадке иконы, может быть психически болен. Свою точку зрения он высказал журналистам.

«Сложно судить, не зная всех обстоятельств ситуации, однако я предполагаю, что самой вероятной причиной такого поведения является психическое заболевание. Считаю, что проверка на психическое отклонение установит все обстоятельства. Я думаю, что любому верующему человеку, очевидно, что сожжение религиозных символов и святынь абсолютно недопустимо», — сказал Вахтанг Кипшидзе « Газете.Ru ».

По слова пресс-службы УМВД, размещенный в социальной сети видеоролик сейчас проверяется сотрудниками полиции. После этого действиям мужчины будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени мужчина около мусорки сжег две иконы. Видео с инцидентом появилось в паблике «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Мужчина утверждал, что сжигал иконы, «чтобы никто их не взял».