27 мая 2023
26 мая 2023

В Тюменской области во время ДТП машина перевернулась на бок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП в Ханты-Мансийске — самосвал протаранил 11 автомобилей, 21 мая 2015. ХМАО, дтп, авария, перевернутая машина
По предварительной информации, водитель автомобиля был без прав и пьян Фото:

В Тобольске (Тюменская область) в 9-м микрорайоне около 05:00 за домом произошло ДТП, в котором машина вылетела с дороги и перевернулась на бок. Об этом сообщили свидетели происшествия.

«ВАЗ-2107 вылетела с дороги на парковку и завалилась на бок. При этом машина зацепила припаркованные автомобили», — сообщают очевидцы в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». По предварительной информации, водитель был без прав и в состоянии алкогольного опьянения.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ГИБДД по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

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В Тобольске (Тюменская область) в 9-м микрорайоне около 05:00 за домом произошло ДТП, в котором машина вылетела с дороги и перевернулась на бок. Об этом сообщили свидетели происшествия. «ВАЗ-2107 вылетела с дороги на парковку и завалилась на бок. При этом машина зацепила припаркованные автомобили», — сообщают очевидцы в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». По предварительной информации, водитель был без прав и в состоянии алкогольного опьянения. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГИБДД по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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