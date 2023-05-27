По предварительной информации, водитель автомобиля был без прав и пьян
В Тобольске (Тюменская область) в 9-м микрорайоне около 05:00 за домом произошло ДТП, в котором машина вылетела с дороги и перевернулась на бок. Об этом сообщили свидетели происшествия.
«ВАЗ-2107 вылетела с дороги на парковку и завалилась на бок. При этом машина зацепила припаркованные автомобили», — сообщают очевидцы в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». По предварительной информации, водитель был без прав и в состоянии алкогольного опьянения.
URA.RU направило запрос в пресс-службу ГИБДД по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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