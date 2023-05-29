В городе ЯНАО закрыли на ремонт улицу и изменили автобусный маршрут. Карта

30 мая 2023 в 07:11 Размер текста - 17 +

В Надыме из-за ремонта дороги закрыли движение по улице Сенькина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Надыме (ЯНАО) начался ремонт дорожного полотна на улице Сенькина. В связи с этим улицу закрыли для движения транспорта, автобусный маршрут № 6 также изменен, сообщает пресс-служба городской администрации. «В связи с началом производства работ по реконструкции автомобильной дороги улица Сенькина информируем вас о временном ограничении движения транспортных средств. Дополнительно сообщаем, что движение пассажирского автотранспорта по маршруту регулярных перевозок № 6 будет осуществляться по направлениям: улица Набережная — улица Комсомольская — 18 микрорайон — улица Зверева», — сообщает пресс-служба мэрии Надыма на официальном сайте. Ранее URA.RU сообщило, что в Ноябрьске ограничили движение по улице Мира. Ремонт дороги на участке продлится до конца лета. Новая схема движения автобуса № 6 Фото: сайт администрации Надыма

В Надыме (ЯНАО) начался ремонт дорожного полотна на улице Сенькина. В связи с этим улицу закрыли для движения транспорта, автобусный маршрут № 6 также изменен, сообщает пресс-служба городской администрации. «В связи с началом производства работ по реконструкции автомобильной дороги улица Сенькина информируем вас о временном ограничении движения транспортных средств. Дополнительно сообщаем, что движение пассажирского автотранспорта по маршруту регулярных перевозок № 6 будет осуществляться по направлениям: улица Набережная — улица Комсомольская — 18 микрорайон — улица Зверева», — сообщает пресс-служба мэрии Надыма на официальном сайте. Ранее URA.RU сообщило, что в Ноябрьске ограничили движение по улице Мира. Ремонт дороги на участке продлится до конца лета.