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В городе ЯНАО закрыли на ремонт улицу и изменили автобусный маршрут. Карта

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Галкинский переезд. Курган, кран, ремонт, дорога, галкинский мост, чеховский мост, галкинский переезд
В Надыме из-за ремонта дороги закрыли движение по улице Сенькина Фото:

В Надыме (ЯНАО) начался ремонт дорожного полотна на улице Сенькина. В связи с этим улицу закрыли для движения транспорта, автобусный маршрут № 6 также изменен, сообщает пресс-служба городской администрации.

«В связи с началом производства работ по реконструкции автомобильной дороги улица Сенькина информируем вас о временном ограничении движения транспортных средств. Дополнительно сообщаем, что движение пассажирского автотранспорта по маршруту регулярных перевозок № 6 будет осуществляться по направлениям: улица Набережная — улица Комсомольская — 18 микрорайон — улица Зверева», — сообщает пресс-служба мэрии Надыма на официальном сайте.

Ранее URA.RU сообщило, что в Ноябрьске ограничили движение по улице Мира. Ремонт дороги на участке продлится до конца лета.

Новая схема движения автобуса № 6
Новая схема движения автобуса № 6
Фото:

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В Надыме (ЯНАО) начался ремонт дорожного полотна на улице Сенькина. В связи с этим улицу закрыли для движения транспорта, автобусный маршрут № 6 также изменен, сообщает пресс-служба городской администрации. «В связи с началом производства работ по реконструкции автомобильной дороги улица Сенькина информируем вас о временном ограничении движения транспортных средств. Дополнительно сообщаем, что движение пассажирского автотранспорта по маршруту регулярных перевозок № 6 будет осуществляться по направлениям: улица Набережная — улица Комсомольская — 18 микрорайон — улица Зверева», — сообщает пресс-служба мэрии Надыма на официальном сайте. Ранее URA.RU сообщило, что в Ноябрьске ограничили движение по улице Мира. Ремонт дороги на участке продлится до конца лета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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