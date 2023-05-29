Тюменец крал велосипеды, оставленные без присмотра
Сотрудники полиции задержали тюменца, который украл 19 велосипедов из подъездов жилых домов и у курьеров по доставке еды. Об этом сообщает telegram-канал «МВД Медиа».
«В Тюмени оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в 19 кражах велосипедов на сумму свыше 200 тысяч рублей. <…> В частности, подозреваемый высматривал курьеров по доставке еды, которые парковали свои велосипеды во дворах и поднимались к заказчикам», — говорится в сообщении telegram-канала.
Также отмечается, что тюменец сдавал украденные велосипеды в комиссионные магазины. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело, свою вину тюменец признал.
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