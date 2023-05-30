SkyNews: Зеленский избегает говорить о терактах ВСУ в Москве

31 мая 2023 в 03:50 Размер текста - 17 +

В своем обращении Зеленский умолчал об атаках БПЛА на Москву, отметили Sky News Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Атака беспилотников на Москву Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении к нации ничего не высказал по поводу атак БПЛА на Москву. Это подметили западные журналисты. «В вечернем обращении Владимира Зеленского к миру ничего не говорится об ударе беспилотника, который сегодня повредил здания в столице России», — сообщили журналисты Sky News. Они отметили также, что украинский лидер коснулся лишь якобы имевших место атак российских БПЛА на Украину. В Москве с утра 30 мая украинские БПЛА атаковали город и территорию Подмосковья. Стало известно, что беспилотники атаковали жилые дома по улице Профсоюзная и в Новомосковском округе Москвы. В квартирах находились люди, однако никто не пострадал. Киев, в свою очередь, открестился от причастности к терактам.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении к нации ничего не высказал по поводу атак БПЛА на Москву. Это подметили западные журналисты. «В вечернем обращении Владимира Зеленского к миру ничего не говорится об ударе беспилотника, который сегодня повредил здания в столице России», — сообщили журналисты Sky News. Они отметили также, что украинский лидер коснулся лишь якобы имевших место атак российских БПЛА на Украину. В Москве с утра 30 мая украинские БПЛА атаковали город и территорию Подмосковья. Стало известно, что беспилотники атаковали жилые дома по улице Профсоюзная и в Новомосковском округе Москвы. В квартирах находились люди, однако никто не пострадал. Киев, в свою очередь, открестился от причастности к терактам.