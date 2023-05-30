30 мая 2023

SkyNews: Зеленский избегает говорить о терактах ВСУ в Москве

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир
В своем обращении Зеленский умолчал об атаках БПЛА на Москву, отметили Sky News Фото:
новость из сюжета
Атака беспилотников на Москву

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении к нации ничего не высказал по поводу атак БПЛА на Москву. Это подметили западные журналисты.

«В вечернем обращении Владимира Зеленского к миру ничего не говорится об ударе беспилотника, который сегодня повредил здания в столице России», — сообщили журналисты Sky News. Они отметили также, что украинский лидер коснулся лишь якобы имевших место атак российских БПЛА на Украину.

В Москве с утра 30 мая украинские БПЛА атаковали город и территорию Подмосковья. Стало известно, что беспилотники атаковали жилые дома по улице Профсоюзная и в Новомосковском округе Москвы. В квартирах находились люди, однако никто не пострадал. Киев, в свою очередь, открестился от причастности к терактам.

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении к нации ничего не высказал по поводу атак БПЛА на Москву. Это подметили западные журналисты. «В вечернем обращении Владимира Зеленского к миру ничего не говорится об ударе беспилотника, который сегодня повредил здания в столице России», — сообщили журналисты Sky News. Они отметили также, что украинский лидер коснулся лишь якобы имевших место атак российских БПЛА на Украину. В Москве с утра 30 мая украинские БПЛА атаковали город и территорию Подмосковья. Стало известно, что беспилотники атаковали жилые дома по улице Профсоюзная и в Новомосковском округе Москвы. В квартирах находились люди, однако никто не пострадал. Киев, в свою очередь, открестился от причастности к терактам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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