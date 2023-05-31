Shaman и Джефф Монсон решили записать совместный хит

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выступление исполнителя Shaman на концерте по случаю Дня Победы. Екатеринбург, shaman, дронов ярослав, певец шаман
Shaman стал популярным благодаря песне «Я русский» Фото:

Певец Ярослов Дронов (Shaman) обсуждает с обладателем черного пояса по бразильскому джиу-джитсу Джеффом Монсоном идею снять совместный клип на песню «Я русский». Об этом рассказали в пресс-службе певца. Спортсмен отметил, что любит эту песню.

«Можно придумать какую-нибудь историю, где артист и спортсмен вместе бы спели песню „Я русский“. Но это надо делать не в виде официального релиза, а в виде любительской съемки. Например, в клубе и снимать на телефон», — передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» заявление пресс-службы Ярослава Дронова.

Монсон может спеть строчку, которой нет в песне. «На камеру он может пропеть „я тоже русский“», — отметил помощник Shaman’а Антон Коробков-Землянский.

Дело в том, что у Монсона из всех паспортов остался только российский. Монсон отметил, что песня «Я русский» идеально его описывает. «Это очень интересно. Спеть песню „Я русский“ — звучит здорово», — заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Монсон.

Певец Shaman опубликовал песню «Я русский» за несколько дней до начала спецоперации. Спустя время она стала набирать популярность и народную любовь. А 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин спел с Shaman’ом на одной сцене государственный гимн.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певец Ярослов Дронов (Shaman) обсуждает с обладателем черного пояса по бразильскому джиу-джитсу Джеффом Монсоном идею снять совместный клип на песню «Я русский». Об этом рассказали в пресс-службе певца. Спортсмен отметил, что любит эту песню. «Можно придумать какую-нибудь историю, где артист и спортсмен вместе бы спели песню „Я русский“. Но это надо делать не в виде официального релиза, а в виде любительской съемки. Например, в клубе и снимать на телефон», — передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» заявление пресс-службы Ярослава Дронова. Монсон может спеть строчку, которой нет в песне. «На камеру он может пропеть „я тоже русский“», — отметил помощник Shaman’а Антон Коробков-Землянский. Дело в том, что у Монсона из всех паспортов остался только российский. Монсон отметил, что песня «Я русский» идеально его описывает. «Это очень интересно. Спеть песню „Я русский“ — звучит здорово», — заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Монсон. Певец Shaman опубликовал песню «Я русский» за несколько дней до начала спецоперации. Спустя время она стала набирать популярность и народную любовь. А 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин спел с Shaman’ом на одной сцене государственный гимн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...