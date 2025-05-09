Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к жителям Украины и Молдовы, которые отмечают День Победы 9 мая, несмотря на запреты и давление. Дипломат призвала их не сдаваться и сохранять верность памяти предков, подчеркнув важность сохранения исторической правды.
«Не сдавайтесь. Не сдавайтесь, потому что за вами ваше поколение. Просто откройте ваши фотоальбомы, посмотрите глаза в глаза вашим предкам, вашим дедам, прадедам, вашим бабушкам, прабабушкам. Вспомните, как они встали на защиту мира, как они самоотверженно боролись — кто-то на передовой на фронте, кто-то в тылу», — заявила Захарова в интервью ТАСС. Она добавила, что нынешнее поколение должно сохранять ту позицию, которую защищали их предки, и подчеркнула: «Так будьте сильными, найдите в себе возможности, найдите в себе силы, энергию для того, чтобы отстаивать истины, и не сдавайтесь».
Помимо этого, Захарова также выразила сожаление по поводу сложившейся ситуации на Украине, где, по ее словам, ветеранам Великой Отечественной войны разрешено носить медали только на внутренней стороне пиджаков, помимо этого, запрещено исполнение песен Победы на русском языке и ношение георгиевской ленты под угрозой физической расправы. Она отметила, что за последние годы украинские власти «узаконили упрощенную форму изъятия органов у своих граждан», связав это с практиками черной трансплантологии, которые ранее существовали на Балканах. Захарова подчеркнула: несмотря на все трудности, важно не сдаваться ради будущего поколения.
Ранее Мария Захарова уже высказывалась по поводу празднования Дня Победы на постсоветском пространстве, в частности, она иронично прокомментировала участие украинских военных в параде в Лондоне, посвященном 80-летию Победы над нацизмом. Она выразила недоумение по поводу допуска ВСУ к мероприятию, напомнив, что именно проявления нацизма на Украине стали одной из причин начала специальной военной операции со стороны России.
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