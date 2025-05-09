Ночью накроет: прогноз магнитной бури на 10 мая 2025

Май 2025 года начался с повышенной солнечной активности. С 5 мая в сторону Земли дует ускоренный солнечный ветер, а это значит, что в любой момент может накрыть магнитной бурей. И первый пик — уже в ночь на 10 мая. Что ждать от магнитной бури 10 мая 2025 года — в материале URA.RU.
Солнечные вспышки: данные на начало мая 2025 года
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, май начался с умеренной, но нестабильной солнечной активности. Уровень оценивается в 5,2 балла по 10-балльной шкале — это выше среднего, но до экстремальных значений далеко.
За сутки 7-8 мая специалисты зафиксировали шесть вспышек класса С — это слабые, неопасные вспышки, которые редко приводят к значимым последствиям на Земле. Главный повод для повышенного внимания — ускорение солнечного ветра. Уже с 5 мая его скорость держится на уровне 500–800 км/с , что выше нормы. Когда солнечный ветер усиливается, он несет в сторону Земли заряженные частицы. Это может спровоцировать возмущения магнитного поля планеты — то, что мы называем магнитными бурями. Ожидается, что к более спокойному фону мы вернемся через 3–4 дня.
Прогноз магнитных бурь на 10 мая 2025 года
10 мая, по данным лаборатории, магнитная обстановка будет неоднозначной.
- Вероятность спокойной магнитосферы — 29%
- Вероятность геомагнитных возмущений — 31%
- Вероятность настоящей магнитной бури — 40%
Для понимания: 40% — это почти пополам, и это уже серьезнее, чем просто «возможно». С полуночи до 6 утра уровень геомагнитной активности поднимется до четырех баллов — это оранжевый уровень тревоги, означающий, что чувствительные люди могут ощутить изменения. Далее обстановка стабилизируется: в течение дня магнитная активность будет в пределах 3,5 баллов — это зеленая, но повышенная зона.
Прогноз магнитных бурь на май 2025 года
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, магнитная активность в мае 2025 года останется нестабильной — особенно во второй половине месяца. Несмотря на то, что бурь высших уровней пока не ожидается, риск геомагнитных возмущений будет сохраняться почти до начала июня.
- 18–21 мая — возможный период слабых бурь или нестабильной магнитосферы. Вероятность того, что активность вырастет, оценивается как средняя. Возможны краткосрочные ухудшения самочувствия у чувствительных людей.
- 28 и 29 мая — еще один прогнозируемый период повышенной активности. Хотя до конца мая еще далеко, ученые уже отслеживают рост солнечного ветра и формирование новых пятен на Солнце, которые могут вызвать возмущения магнитного поля Земли.
- 1 июня — прогнозируется потенциальная магнитная буря. Это пересекается с затухающей волной активности конца мая. Возможны скачки давления, раздражительность, проблемы со сном.
- 2–6 июня — затяжной период нестабильной магнитосферы. Даже если не будет мощной бури, вероятны так называемые «фоновые возмущения», которые могут ощущаться как вялость, потеря концентрации, смена настроения.
Как защититься от магнитных бурь: простые советы
Магнитные бури — не ураганы и не землетрясения. Их не видно, не слышно, и в прямом смысле «накрыть» они не могут. Но многие могут чувствовать их физически и эмоционально — особенно в моменты резких скачков геомагнитной активности. У кого-то может подняться давление, появиться головная боль, усталость, бессонница или раздражительность. При этом ученые до сих пор не дали однозначного ответа, насколько реально влияние магнитных бурь на здоровье. Но если вы замечаете, что в такие дни самочувствие ухудшается, — есть смысл подготовиться заранее и ввести несложные, но эффективные привычки.
Спите больше. Во время магнитных бурь мозг работает в режиме повышенной нагрузки. Организм быстрее утомляется, хуже восстанавливается. Если можете — ложитесь раньше, даже если это праздничные выходные. Полноценный сон поможет телу «переварить» перегрузку.
Уберите лишний стресс. Магнитные бури усиливают и без того накопленное напряжение. Поэтому лучше отложить важные решения, ссоры и сложные разговоры. Главное — снизить уровень стресса, а не добиваться продуктивности любой ценой.
Пейте больше воды. Это совет, который звучит всегда — но в дни геомагнитной активности он особенно важен. Вода помогает поддерживать электролитный баланс и снижать нагрузку на сердце и сосуды. Идеально — теплая вода или отвары трав.
Избегайте алкоголя и кофе. Сердечно-сосудистая система — первая, кто «ловит» удар во время бури. Алкоголь и крепкий кофе могут усилить нагрузку и усугубить симптомы. Лучше временно заменить кофе на цикорий, чай — на травяной настой, а вечер — на прогулку, а не бокал.
Двигайтесь, но мягко. Физическая активность улучшает кровообращение и помогает «сбросить» внутреннее напряжение. Но не стоит бить личные рекорды или «зашагивать» по 20 тысяч шагов. Идеально — легкая йога, дыхательные практики, медленная прогулка.
Магний, Омега-3, адаптогены. Если организм особенно остро реагирует на магнитные бури — можно поддержать его нутриентами. Магний помогает нервной системе, Омега-3 поддерживает сосуды, а адаптогены (например, родиола розовая или элеутерококк) — повышают устойчивость к внешним нагрузкам. Но перед приемом — проконсультируйтесь с врачом.
Избегайте инфоперегруза. Информационный шум усиливает тревожность. Если вы метеочувствительны, не стоит часами мониторить прогнозы, обсуждения бурь и форум «мне плохо». Лучше переключиться на тёплый фильм, музыку или книгу.
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