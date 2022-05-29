Во время урагана в Перми заметили смерч

Предполагаемый смерч был замечен в северной части города Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Во время урагана в Перми очевидцы засняли необычное природное явление, похожее на смерч. Авторы снимка — энтузиасты из научно-популярного проекта «Метеоролог и я». Фото опубликовано в группе проекта во «ВКонтакте».

«Вот такая вот штуковина проходила мимо Перми. Время 14:18», — сообщается в паблике. Предполагаемый смерч прошел по северной части города.

В комментариях авторы проекта просят поделиться фото природного явления, чтобы понять действительно ли это был смерч. Сами энтузиасты засняли потенциальное торнадо слишком поздно, во время распада. Ранее утром в паблике проекта появилась информация о локальных грозовых очагах, которые надвигаются на Пермь с запада.

Фото природного явления, похожего на смерч «Метеоролог и я» во «ВКонтакте»