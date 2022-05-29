29 мая 2022

Во время урагана в Перми заметили смерч

© Служба новостей «URA.RU»
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Смерч. Сургут, смерч
Предполагаемый смерч был замечен в северной части города Фото:

Во время урагана в Перми очевидцы засняли необычное природное явление, похожее на смерч. Авторы снимка — энтузиасты из научно-популярного проекта «Метеоролог и я». Фото опубликовано в группе проекта во «ВКонтакте».

«Вот такая вот штуковина проходила мимо Перми. Время 14:18», — сообщается в паблике. Предполагаемый смерч прошел по северной части города.

В комментариях авторы проекта просят поделиться фото природного явления, чтобы понять действительно ли это был смерч. Сами энтузиасты засняли потенциальное торнадо слишком поздно, во время распада. Ранее утром в паблике проекта появилась информация о локальных грозовых очагах, которые надвигаются на Пермь с запада.

Фото природного явления, похожего на смерч

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Во время урагана в Перми очевидцы засняли необычное природное явление, похожее на смерч. Авторы снимка — энтузиасты из научно-популярного проекта «Метеоролог и я». Фото опубликовано в группе проекта во «ВКонтакте». «Вот такая вот штуковина проходила мимо Перми. Время 14:18», — сообщается в паблике. Предполагаемый смерч прошел по северной части города. В комментариях авторы проекта просят поделиться фото природного явления, чтобы понять действительно ли это был смерч. Сами энтузиасты засняли потенциальное торнадо слишком поздно, во время распада. Ранее утром в паблике проекта появилась информация о локальных грозовых очагах, которые надвигаются на Пермь с запада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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