26 июня 2022

Пермский метеоролог оценил вероятность нового торнадо

© Служба новостей «URA.RU»
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Смерч. Сургут, смерч
Смерч в Перми был замечен один раз за 35 лет Фото:

На юго-западе Пермского края в ближайшие сутки могут образоваться смерчи. Такая возможность появилась из-за прохождения холодного фронта на этой территории. Об этом сообщил доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов.

«При прохождении холодного фронта сегодня во второй половине дня, есть вероятность образования смерча. Но она невелика — около 10%», — рассказал Андрей Шихов корреспонденту URA.RU. По словам метеоролога, смерч — явление локальное, большинство из них проходит мимо населенных пунктов и даже не фиксируется.

За 35 лет на территории Пермского края было зафиксировано около 65 случаев появления смерчей, что, по словам Андрея Шихова, крайне мало. В самом городе был зафиксирован всего один случай — 27 июня 2017 года.

Природное явление, похожее на смерч не так давно засняли в Перми во время урагана. URA.RU сообщало, что энтузиасты из научно-популярного проекта «Метеоролог и я» засняли потенциальное торнадо слишком поздно, во время распада.

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На юго-западе Пермского края в ближайшие сутки могут образоваться смерчи. Такая возможность появилась из-за прохождения холодного фронта на этой территории. Об этом сообщил доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов. «При прохождении холодного фронта сегодня во второй половине дня, есть вероятность образования смерча. Но она невелика — около 10%», — рассказал Андрей Шихов корреспонденту URA.RU. По словам метеоролога, смерч — явление локальное, большинство из них проходит мимо населенных пунктов и даже не фиксируется. За 35 лет на территории Пермского края было зафиксировано около 65 случаев появления смерчей, что, по словам Андрея Шихова, крайне мало. В самом городе был зафиксирован всего один случай — 27 июня 2017 года. Природное явление, похожее на смерч не так давно засняли в Перми во время урагана. URA.RU сообщало, что энтузиасты из научно-популярного проекта «Метеоролог и я» засняли потенциальное торнадо слишком поздно, во время распада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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