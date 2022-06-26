Пермский метеоролог оценил вероятность нового торнадо

Смерч в Перми был замечен один раз за 35 лет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На юго-западе Пермского края в ближайшие сутки могут образоваться смерчи. Такая возможность появилась из-за прохождения холодного фронта на этой территории. Об этом сообщил доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов.

«При прохождении холодного фронта сегодня во второй половине дня, есть вероятность образования смерча. Но она невелика — около 10%», — рассказал Андрей Шихов корреспонденту URA.RU. По словам метеоролога, смерч — явление локальное, большинство из них проходит мимо населенных пунктов и даже не фиксируется.

За 35 лет на территории Пермского края было зафиксировано около 65 случаев появления смерчей, что, по словам Андрея Шихова, крайне мало. В самом городе был зафиксирован всего один случай — 27 июня 2017 года.

Природное явление, похожее на смерч не так давно засняли в Перми во время урагана. URA.RU сообщало, что энтузиасты из научно-популярного проекта «Метеоролог и я» засняли потенциальное торнадо слишком поздно, во время распада.