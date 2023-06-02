Американский ветеран раскрыл, когда США начнут войну с Россией

Ветеран ВС США Дрейвен: когда Штаты почувствуют себя неуместными, они начнут военный конфликт с РФ
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У России нет цели начинать военные действия с Западом, заявил американский ветеран Фото:

Когда США почувствуют себя неуместными, они начнут военное вмешательство в дела России. Такое заявление сделал ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен.

«Когда Запад, наконец, признает, что он не может победить Россию и Китай с помощью опосредованных войн или бесполезных санкций, а его влияние на планете быстро ослабевает, поскольку все больше и больше стран начинают считать Америку неуместной, тогда Запад прибегнет к прямому военному вмешательству», — заявил он в своем twitter-аккаунте. Он отметил, что у России нет цели наносить военный удар по западным странам.

По его словам, Запад продолжает падать в экономической сфере. Дрейвен заявил, что страны будут вступать в объединение БРИКС, забывая про доллар. Это заставит Запад задуматься.

Ранее стало известно, что блок БРИКС с Россией, Китаем, Индией, Бразилией и Южной Африкой переживает подъем. Стратегия США в отношении БРИКС идет не на пользу Штатам: Вашингтон теряет мировую гегемонию, передает агентство Nation News. Американский ветеран Ноктис Дрейвен разочаровался в США из-за нежелания жителей предотвратить катастрофу, к которой они движутся, развязав глобальную войну с Россией. Он отметил, что в этом противостоянии всегда будет на стороне России.

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Когда США почувствуют себя неуместными, они начнут военное вмешательство в дела России. Такое заявление сделал ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен. «Когда Запад, наконец, признает, что он не может победить Россию и Китай с помощью опосредованных войн или бесполезных санкций, а его влияние на планете быстро ослабевает, поскольку все больше и больше стран начинают считать Америку неуместной, тогда Запад прибегнет к прямому военному вмешательству», — заявил он в своем twitter-аккаунте. Он отметил, что у России нет цели наносить военный удар по западным странам. По его словам, Запад продолжает падать в экономической сфере. Дрейвен заявил, что страны будут вступать в объединение БРИКС, забывая про доллар. Это заставит Запад задуматься. Ранее стало известно, что блок БРИКС с Россией, Китаем, Индией, Бразилией и Южной Африкой переживает подъем. Стратегия США в отношении БРИКС идет не на пользу Штатам: Вашингтон теряет мировую гегемонию, передает агентство Nation News. Американский ветеран Ноктис Дрейвен разочаровался в США из-за нежелания жителей предотвратить катастрофу, к которой они движутся, развязав глобальную войну с Россией. Он отметил, что в этом противостоянии всегда будет на стороне России.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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