Американский ветеран раскрыл, когда США начнут войну с Россией

Ветеран ВС США Дрейвен: когда Штаты почувствуют себя неуместными, они начнут военный конфликт с РФ

02 июня 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

У России нет цели начинать военные действия с Западом, заявил американский ветеран Фото: miliman/pickupimage.com Когда США почувствуют себя неуместными, они начнут военное вмешательство в дела России. Такое заявление сделал ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен. «Когда Запад, наконец, признает, что он не может победить Россию и Китай с помощью опосредованных войн или бесполезных санкций, а его влияние на планете быстро ослабевает, поскольку все больше и больше стран начинают считать Америку неуместной, тогда Запад прибегнет к прямому военному вмешательству», — заявил он в своем twitter-аккаунте. Он отметил, что у России нет цели наносить военный удар по западным странам. По его словам, Запад продолжает падать в экономической сфере. Дрейвен заявил, что страны будут вступать в объединение БРИКС, забывая про доллар. Это заставит Запад задуматься. Ранее стало известно, что блок БРИКС с Россией, Китаем, Индией, Бразилией и Южной Африкой переживает подъем. Стратегия США в отношении БРИКС идет не на пользу Штатам: Вашингтон теряет мировую гегемонию, передает агентство Nation News. Американский ветеран Ноктис Дрейвен разочаровался в США из-за нежелания жителей предотвратить катастрофу, к которой они движутся, развязав глобальную войну с Россией. Он отметил, что в этом противостоянии всегда будет на стороне России.

Когда США почувствуют себя неуместными, они начнут военное вмешательство в дела России. Такое заявление сделал ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен. «Когда Запад, наконец, признает, что он не может победить Россию и Китай с помощью опосредованных войн или бесполезных санкций, а его влияние на планете быстро ослабевает, поскольку все больше и больше стран начинают считать Америку неуместной, тогда Запад прибегнет к прямому военному вмешательству», — заявил он в своем twitter-аккаунте. Он отметил, что у России нет цели наносить военный удар по западным странам. По его словам, Запад продолжает падать в экономической сфере. Дрейвен заявил, что страны будут вступать в объединение БРИКС, забывая про доллар. Это заставит Запад задуматься. Ранее стало известно, что блок БРИКС с Россией, Китаем, Индией, Бразилией и Южной Африкой переживает подъем. Стратегия США в отношении БРИКС идет не на пользу Штатам: Вашингтон теряет мировую гегемонию, передает агентство Nation News. Американский ветеран Ноктис Дрейвен разочаровался в США из-за нежелания жителей предотвратить катастрофу, к которой они движутся, развязав глобальную войну с Россией. Он отметил, что в этом противостоянии всегда будет на стороне России.