Американский ветеран Ноктис Дрейвенз: Зеленский — деревянная кукла, которой управляют из США

У Зеленского нет сердца, выразился Ноктис Дрейвен Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский похож на деревянную куклу Пиноккио, которая управляется из США. Об этом заявил американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен.

«Они [украинцы] понимают, что Зеленский — это Пиноккио. Он деревянная кукла, оживленная Западом, которая продается и принадлежит США. Зеленский посылает своих людей на смерть, потому что его сердце не украинское или русское, его сердце вообще отсутствует. Вместо этого оно заполнено американскими долларами», — написал Ноктис Дрейвен в своем аккаунте в Twitter.

Ранее Дрейвен отметил, что после потери Бахмута Украина будет вынуждена постоянно отступать. По его словам, у ВСУ больше нет городов с линией обороны, подобной бахмутской.

Сегодня, 30 марта, запланировано выступление Зеленского в парламенте Австрии. Лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль заявил, что его сторонники будут протестовать против выступления. Он отметил, что лидер Украины будет использовать трибуну нейтрального государства для выражения «пронатовской пропаганды», сообщает RT.