Американский ветеран Дрейвен предупредил Зеленского о последствиях за слова о Путине

03 апреля 2023 в 23:20 Размер текста - 17 +

Зеленский по-прежнему жестко говорит о России и Путине, считает Дрейвен Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо осторожно высказываться о России и российском лидере Владимире Путине, так как его армия разрушена, а украинский народ повернулся против него. Об этом заявил ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен. «Зеленский по-прежнему жестко говорит о России и Путине, как будто он не потерял контроль над большей частью своей страны. Его армия потерпела поражение, его экономика разрушена, а его люди повернулись против него. На месте Зеленского я бы осторожно говорил о Путине и России, потому что у него действительно нет времени», — написал Дрейвен в Twitter. Ранее Зеленский заявил, что если российская армия не покинет новые российские территории, то Украина ее уничтожит. Также украинский президент заявлял, что Украина планирует масштабное наступление на Россию этой весной. Репортер Кристиан Верштюц сообщил, что Киев получил западное оружие, поэтому наступления избежать не удастся. По его словам, в Киеве понимают, что иначе прекратится помощь из-за рубежа, пишет МК .

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо осторожно высказываться о России и российском лидере Владимире Путине, так как его армия разрушена, а украинский народ повернулся против него. Об этом заявил ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен. «Зеленский по-прежнему жестко говорит о России и Путине, как будто он не потерял контроль над большей частью своей страны. Его армия потерпела поражение, его экономика разрушена, а его люди повернулись против него. На месте Зеленского я бы осторожно говорил о Путине и России, потому что у него действительно нет времени», — написал Дрейвен в Twitter. Ранее Зеленский заявил, что если российская армия не покинет новые российские территории, то Украина ее уничтожит. Также украинский президент заявлял, что Украина планирует масштабное наступление на Россию этой весной. Репортер Кристиан Верштюц сообщил, что Киев получил западное оружие, поэтому наступления избежать не удастся. По его словам, в Киеве понимают, что иначе прекратится помощь из-за рубежа, пишет МК.