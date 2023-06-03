Как безопасно купаться в водоемах: советы спасателей. Инфографика

03 июня 2023 в 13:56 Размер текста - 17 +

Купаться стоит в водоемах, которые официально разрешены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Лето — это то время, когда россияне спешат на водоемы, чтобы отдохнуть. URA.RU приводит главные правила купания на воде. При какой температуре стоит идти купаться Купаться в водоемах лучше всего утром или вечером. Днем палящие солнце может перегреть воду. Температура воды должна быть не ниже 18-19 градусов. Об этом сообщает МЧС России. Ясная и безветренная погода станет идеальным спутником для отдыхающих. Температура воздуха при этом не должна быть ниже 25 градусов. Чтобы голова не перегрелась на солнце, стоит надеть головной убор. Что делать при судорогах При длительном пребывании в воде и переохлаждении могут возникнуть судороги. Чаще всего они охватывают икроножные мышцы. Чтобы избавиться от них, стоит выпрямить ноги и подтянуться к пальцам стоп. Таким образом мышцы натягиваются, и судорога проходит. После этого стоит сразу плыть к берегу. Дело в том, что судороги могут повториться. Если судороги снова настигли человека, то следует перевернуться на спину и работать руками. В МЧС отметили, что главное — это не паниковать. Как выбрать места для купания С полным списком разрешенных для купания водоемов можно ознакомиться в новостях региональных СМИ. Отдыхать на официально разрешенном пляже безопаснее всего. Человеку стоит отдавать приоритет местам, где работают спасательные службы. Если человек выбрал «дикий» водоем, то он должен не забываться об опасностях, которые таит вода. Не стоит купаться в незнакомом месте и заплывать далеко. Также стоит помнить, что в речных водах могут плавать хищники. Кому ни в коем случае нельзя купаться в водоемах От купания в водоемах стоит оказаться людям с хроническими заболеваниями. Среди них: эпилепсия, диабет, астма, инсульт и другие. Если у человека есть такие отклонения, то, если он хочет покупаться, ему стоит обратиться к врачу за консультацией. При этом все стоит купаться на специально оборудованных пляжах. Инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лето — это то время, когда россияне спешат на водоемы, чтобы отдохнуть. URA.RU приводит главные правила купания на воде. Купаться в водоемах лучше всего утром или вечером. Днем палящие солнце может перегреть воду. Температура воды должна быть не ниже 18-19 градусов. Об этом сообщает МЧС России. Ясная и безветренная погода станет идеальным спутником для отдыхающих. Температура воздуха при этом не должна быть ниже 25 градусов. Чтобы голова не перегрелась на солнце, стоит надеть головной убор. При длительном пребывании в воде и переохлаждении могут возникнуть судороги. Чаще всего они охватывают икроножные мышцы. Чтобы избавиться от них, стоит выпрямить ноги и подтянуться к пальцам стоп. Таким образом мышцы натягиваются, и судорога проходит. После этого стоит сразу плыть к берегу. Дело в том, что судороги могут повториться. Если судороги снова настигли человека, то следует перевернуться на спину и работать руками. В МЧС отметили, что главное — это не паниковать. С полным списком разрешенных для купания водоемов можно ознакомиться в новостях региональных СМИ. Отдыхать на официально разрешенном пляже безопаснее всего. Человеку стоит отдавать приоритет местам, где работают спасательные службы. Если человек выбрал «дикий» водоем, то он должен не забываться об опасностях, которые таит вода. Не стоит купаться в незнакомом месте и заплывать далеко. Также стоит помнить, что в речных водах могут плавать хищники. От купания в водоемах стоит оказаться людям с хроническими заболеваниями. Среди них: эпилепсия, диабет, астма, инсульт и другие. Если у человека есть такие отклонения, то, если он хочет покупаться, ему стоит обратиться к врачу за консультацией. При этом все стоит купаться на специально оборудованных пляжах.