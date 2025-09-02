В Москве запретили принимать на работу исключительно славян: какие профессии попали под ограничения

Симоновский суд Москвы запретил размещать объявления о приеме на работу упаковщиков конфет, хлебопеков и разнорабочих с требованием «исключительно славянского происхождения». Запрет был введен после того, как сотрудники прокуратуры выявили дискриминационные объявления в ходе мониторинга интернет-ресурсов.
«На сайте „Купипродай“ было размещено несколько объявлений о найме упаковщиков конфет, разнорабочих и хлебопеков исключительно славянского происхождения. Признать информацию, размещенную на страницах сайта сети „Интернет“ запрещенной к распространению на территории РФ», — говорится в документе, передает ТАСС.
В надзорном ведомстве пояснили, что подобные публикации нарушают трудовое законодательство и принципы равноправия при трудоустройстве. После выявления нарушений прокуратура направила административный иск в Симоновский суд. В настоящее время объявления, признанные незаконными, с платформы уже удалены.
