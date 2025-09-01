01 сентября 2025

США на этой неделе «пристально изучат» возможные санкции против России

Бессент: администрация Трампа рассмотрит все варианты действий против РФ
Скотт Бессент рассказал о новых санкциях против РФ
Американские власти «пристально изучат» все возможные варианты действий в отношении России на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, решение связано с якобы увеличением российских ударов по территории Украины после недавней встречи президентов России и США.

«Я думаю, что с президентом [Дональдом] Трампом все варианты находятся на рассмотрении, и на этой неделе мы будем изучать их очень пристально», — отметил Бессент. Он добавил, что обсуждается возможность усиления санкционного давления на Москву. Министр объяснил, что после переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа ситуация на фронте, по мнению Вашингтона, стала обостряться.

Ранее Бессент уже подчеркивал, что Вашингтон ожидает от европейских союзников большей вовлеченности в финансирование Украины и усиление санкций против России. На июльском саммите G7 только Канада поддержала инициативу США о введении дополнительных мер, в то время как остальные страны альянса призывались активнее подключаться к совместным действиям.

