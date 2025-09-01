Президент Бразилии соберет БРИКС ради обсуждения Трампа

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 8 сентября организует встречу лидеров стран БРИКС для обсуждения торговой политики президента США Дональда Трампа. Инициатива направлена на координацию позиций участников объединения по вопросам международной торговли и экономического сотрудничества.
«Луис Инасиу Лула да Силва в следующий понедельник созывает виртуальную встречу лидеров БРИКС, чтобы обсудить торговую политику Трампа. Президент Бразилии хочет обсудить не только торговые пошлины. Он намерен сплотить глав крупнейших стран с развивающейся рыночной экономикой в поддержку принципа многосторонности», — передает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По данным собеседников агентства, внутри БРИКС ранее звучали разные точки зрения относительно ответных мер на инициативы США. В частности, премьер-министр Индии Нарендра Моди придерживался более жесткой позиции по введению ответных пошлин в отношении американской продукции. Ожидается, что по итогам встречи лидеры БРИКС смогут согласовать дальнейшие шаги по защите интересов своих экономик.
