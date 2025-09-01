01 сентября 2025

Президент Бразилии соберет БРИКС ради обсуждения Трампа

Bloomberg: да Силва организует встречу лидеров Брикс 8 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент Бразилии организует встречу лидеров стран-участниц БРИКС
Президент Бразилии организует встречу лидеров стран-участниц БРИКС Фото:

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 8 сентября организует встречу лидеров стран БРИКС для обсуждения торговой политики президента США Дональда Трампа. Инициатива направлена на координацию позиций участников объединения по вопросам международной торговли и экономического сотрудничества.

«Луис Инасиу Лула да Силва в следующий понедельник созывает виртуальную встречу лидеров БРИКС, чтобы обсудить торговую политику Трампа. Президент Бразилии хочет обсудить не только торговые пошлины. Он намерен сплотить глав крупнейших стран с развивающейся рыночной экономикой в поддержку принципа многосторонности», — передает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным собеседников агентства, внутри БРИКС ранее звучали разные точки зрения относительно ответных мер на инициативы США. В частности, премьер-министр Индии Нарендра Моди придерживался более жесткой позиции по введению ответных пошлин в отношении американской продукции. Ожидается, что по итогам встречи лидеры БРИКС смогут согласовать дальнейшие шаги по защите интересов своих экономик.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 8 сентября организует встречу лидеров стран БРИКС для обсуждения торговой политики президента США Дональда Трампа. Инициатива направлена на координацию позиций участников объединения по вопросам международной торговли и экономического сотрудничества. «Луис Инасиу Лула да Силва в следующий понедельник созывает виртуальную встречу лидеров БРИКС, чтобы обсудить торговую политику Трампа. Президент Бразилии хочет обсудить не только торговые пошлины. Он намерен сплотить глав крупнейших стран с развивающейся рыночной экономикой в поддержку принципа многосторонности», — передает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По данным собеседников агентства, внутри БРИКС ранее звучали разные точки зрения относительно ответных мер на инициативы США. В частности, премьер-министр Индии Нарендра Моди придерживался более жесткой позиции по введению ответных пошлин в отношении американской продукции. Ожидается, что по итогам встречи лидеры БРИКС смогут согласовать дальнейшие шаги по защите интересов своих экономик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...