Гендиректора Nestle уволили из-за романа с подчиненной

Гендиректора Nestle отправили в отставку
Гендиректора Nestle отправили в отставку

Совет директоров швейцарской корпорации Nestle 1 сентября отправил в отставку генерального директора Лорана Фрекса. Решение было принято после внутреннего расследования, выявившего, что топ-менеджер состоял в романтических отношениях с сотрудником, находившимся у него в подчинении. Об этом сообщает пресс-служба Nestle.

В компании пояснили, что действия Фрекса противоречат корпоративным стандартам. «Это было необходимое решение. Ценности и принципы управления Nestle — прочный фундамент нашей компании. Я благодарю Лорана за годы его работы», — заявил председатель совета директоров Пол Булке.

Новым главой компании назначен Филипп Навратил, бывший вице-президент и руководитель подразделения по развитию кофейных брендов Nescafe и Nespresso. Навратил работает в Nestle с 2001 года. 

