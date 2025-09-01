01 сентября 2025

Бывший тренер «Реал Мадрид» заявил, что хочет поработать в России

Жозе Моуринью не против поработать в России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Моуринью готов тренировать российский клуб
Моуринью готов тренировать российский клуб Фото:

Известный португальский футбольный тренер Жозе Моуринью, не исключает возможность продолжения карьеры в Российской премьер-лиге. Об этом сообщил агент специалиста Паулу Барбоза. По словам представителя тренера, в России есть несколько клубов, которые могли бы заинтересовать бывшего наставника «Челси», «Реала» и «Интера».

«В России есть команды, которые могли бы заинтересовать Жозе. Однако в приоритете для Моуринью остается работа в сборной Португалии», — подчеркнул агент в разговоре с telegram-каналом МЯЧ.RU.

Предыдущий этап карьеры Моуринью завершился в августе 2025 года после расторжения контракта с «Фенербахче». В составе его тренерских достижений — победы в Лиге чемпионов и национальных первенствах Англии, Италии и Португалии.

Моуринью покинул «Фенербахче» в августе 2025 года после того, как команда под его руководством заняла второе место в турецкой Суперлиге, но не смогла пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив «Бенфике». Ранее СМИ сообщали о его возможном назначении главным тренером сборной Португалии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Известный португальский футбольный тренер Жозе Моуринью, не исключает возможность продолжения карьеры в Российской премьер-лиге. Об этом сообщил агент специалиста Паулу Барбоза. По словам представителя тренера, в России есть несколько клубов, которые могли бы заинтересовать бывшего наставника «Челси», «Реала» и «Интера». «В России есть команды, которые могли бы заинтересовать Жозе. Однако в приоритете для Моуринью остается работа в сборной Португалии», — подчеркнул агент в разговоре с telegram-каналом МЯЧ.RU. Предыдущий этап карьеры Моуринью завершился в августе 2025 года после расторжения контракта с «Фенербахче». В составе его тренерских достижений — победы в Лиге чемпионов и национальных первенствах Англии, Италии и Португалии. Моуринью покинул «Фенербахче» в августе 2025 года после того, как команда под его руководством заняла второе место в турецкой Суперлиге, но не смогла пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив «Бенфике». Ранее СМИ сообщали о его возможном назначении главным тренером сборной Португалии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...