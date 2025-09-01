Бывший тренер «Реал Мадрид» заявил, что хочет поработать в России

Известный португальский футбольный тренер Жозе Моуринью, не исключает возможность продолжения карьеры в Российской премьер-лиге. Об этом сообщил агент специалиста Паулу Барбоза. По словам представителя тренера, в России есть несколько клубов, которые могли бы заинтересовать бывшего наставника «Челси», «Реала» и «Интера».
«В России есть команды, которые могли бы заинтересовать Жозе. Однако в приоритете для Моуринью остается работа в сборной Португалии», — подчеркнул агент в разговоре с telegram-каналом МЯЧ.RU.
Предыдущий этап карьеры Моуринью завершился в августе 2025 года после расторжения контракта с «Фенербахче». В составе его тренерских достижений — победы в Лиге чемпионов и национальных первенствах Англии, Италии и Португалии.
Моуринью покинул «Фенербахче» в августе 2025 года после того, как команда под его руководством заняла второе место в турецкой Суперлиге, но не смогла пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив «Бенфике». Ранее СМИ сообщали о его возможном назначении главным тренером сборной Португалии.
