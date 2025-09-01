01 сентября 2025

В Британии отчитались о помощи Украине

Лондон поставил Киеву более пяти миллионов патронов и тысячи снарядов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лондон за 50 дней поставил Киеву 60 тысяч снарядов и ракет
Лондон за 50 дней поставил Киеву 60 тысяч снарядов и ракет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За последние 50 дней Лондон направил Украине около 60 тысяч снарядов и ракет. О масштабной военной помощи Киеву сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили. 

«Кампания по оказанию военной поддержки, стартовавшая в июле, позволила поставить на Украину порядка 60 тысяч различных боеприпасов. Было поставлено почти пять миллионов патронов и 30 единиц транспортных средств и инженерной техники», — приводит РИА Новости заявление Хили.

Также по словам британского министра обороны, украинская сторона получила 200 комплексов радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. А для нужд ВСУ было выделено 2,5 тысячи дронов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За последние 50 дней Лондон направил Украине около 60 тысяч снарядов и ракет. О масштабной военной помощи Киеву сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили.  «Кампания по оказанию военной поддержки, стартовавшая в июле, позволила поставить на Украину порядка 60 тысяч различных боеприпасов. Было поставлено почти пять миллионов патронов и 30 единиц транспортных средств и инженерной техники», — приводит РИА Новости заявление Хили. Также по словам британского министра обороны, украинская сторона получила 200 комплексов радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. А для нужд ВСУ было выделено 2,5 тысячи дронов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...