01 сентября 2025

Пользователи жалуются на перебои работы сайта федерального ведомства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На странице портала появляется надпись об ошибке
На странице портала появляется надпись об ошибке Фото:

Пользователи столкнулись с массовыми перебоями в работе официального сайта Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. При попытке перейти на главную страницу ресурса появляется сообщение: «Что-то пошло не так».

«Пользователи пожаловались на сбои в работе сайта ФАС», — передает telegram-канал «Осторожно, новости». Причины сбоя в работе сайта ФАС пока не уточняются.

Ранее, 22 августа, массированной DDoS-атаке подвергался портал «Госуслуги», однако, по данным Минцифры РФ, все атаки были успешно отражены, и сайт продолжал работать в штатном режиме. Тогда ведомство отмечало, что незначительное число пользователей могли столкнуться с временными трудностями при входе на портал.

При попытке зайти на страницу Федеральной антимонопольной службы появляется надпись об ошибке
При попытке зайти на страницу Федеральной антимонопольной службы появляется надпись об ошибке
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пользователи столкнулись с массовыми перебоями в работе официального сайта Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. При попытке перейти на главную страницу ресурса появляется сообщение: «Что-то пошло не так». «Пользователи пожаловались на сбои в работе сайта ФАС», — передает telegram-канал «Осторожно, новости». Причины сбоя в работе сайта ФАС пока не уточняются. Ранее, 22 августа, массированной DDoS-атаке подвергался портал «Госуслуги», однако, по данным Минцифры РФ, все атаки были успешно отражены, и сайт продолжал работать в штатном режиме. Тогда ведомство отмечало, что незначительное число пользователей могли столкнуться с временными трудностями при входе на портал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...