Первая линейка и первый звонок: как праздновали День знаний в России. Фоторепортаж

1 сентября в России отпраздновали День знаний
Для первоклассников проходит их первая линейка
Для первоклассников проходит их первая линейка Фото:

В День знаний учащиеся школ традиционно выстроились в линейки. День знаний является символом начала нового учебного года. Однако в зависимости от календаря дата проведения праздничных мероприятий может варьироваться. В 2024 году, например, праздник выпадал на 2 сентября — на понедельник. В этом же году он празднуется в основную дату — первого числа.

Сам праздник как День знаний закрепился в 1984 году. Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О праздничных и памятных днях», который не только укрепил статус 1 сентября как начала учебного года, но и официально провозгласил его всенародным праздником — Днем знаний.

В первый день осени студентам вручаются их студенческие билеты, а первоклассники знакомятся с новым коллективом и классным руководителем. Фоторепортаж со Дня знаний — в материале URA.RU.

