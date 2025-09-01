В День знаний учащиеся школ традиционно выстроились в линейки. День знаний является символом начала нового учебного года. Однако в зависимости от календаря дата проведения праздничных мероприятий может варьироваться. В 2024 году, например, праздник выпадал на 2 сентября — на понедельник. В этом же году он празднуется в основную дату — первого числа.
Сам праздник как День знаний закрепился в 1984 году. Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О праздничных и памятных днях», который не только укрепил статус 1 сентября как начала учебного года, но и официально провозгласил его всенародным праздником — Днем знаний.
В первый день осени студентам вручаются их студенческие билеты, а первоклассники знакомятся с новым коллективом и классным руководителем. Фоторепортаж со Дня знаний — в материале URA.RU.
