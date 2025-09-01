01 сентября 2025

Бессент назвал показной встречу Путина, Си Цзиньпина и Моди на саммите ШОС

Бессент: встреча Путина, Си Цзиньпина и Моди в рамках ШОС носит показной вид
Встреча лидеров России, Китая и Индии на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) носит показной характер. Ценности Индии гораздо ближе к американским, чем к ценностям ее партнеров по организации. Такое мнение высказал глава американского минфина Скотт Бессент.

«Это давняя встреча, которая называется Шанхайская организация сотрудничества. Я считаю, что она во многом носит показной характер. В конечном счете, Индия является самой густонаселенной демократией в мире. Их ценности гораздо ближе к нашим», — сказал Бессент в интервью телеканалу Fox Business.

Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году для укрепления сотрудничества в сфере безопасности и экономики между странами Евразии. За последние годы организация расширилась до 10 постоянных членов, включая Россию, Китай и Индию, и регулярно проводит саммиты для обсуждения стратегических вопросов и выработки единой позиции по международным проблемам.

