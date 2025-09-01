01 сентября 2025

Сенатор в США призвал страну выйти из НАТО

Сенатор США Ли: Соединенные Штаты должны выйти из НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сенатор США призвал выйти из НАТО
Сенатор США призвал выйти из НАТО Фото:

Соединенные Штаты должны выйти из НАТО, чтобы избежать втягивания в возможный конфликт с участием исламистов в Европе. Об этом заявил сенатор США Майкл Ли в Х.

«Если мы не покинем НАТО в ближайшее время, мы пожалеем об этом — горько», — написал Майкл Ли в своем аккаунте в Х. Комментарий сенатора стал реакцией на ролик, где участники акции выкрикивали призывы «Мы захватим Германию силой!», «Заменим немецкие законы законами шариата!», а также требовали от христиан и евреев принять ислам или покинуть страну.

Вопрос о будущем НАТО и роли США в альянсе уже поднимался ранее на фоне обсуждений возможного выхода Турции и сокращения американского военного присутствия в Европе. В июне 2025 года на саммите в Гааге страны договорились увеличить оборонные расходы, а канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что именно действия ФРГ позволили предотвратить распад НАТО, подчеркнув изменившуюся ситуацию в сфере безопасности Европы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Соединенные Штаты должны выйти из НАТО, чтобы избежать втягивания в возможный конфликт с участием исламистов в Европе. Об этом заявил сенатор США Майкл Ли в Х. «Если мы не покинем НАТО в ближайшее время, мы пожалеем об этом — горько», — написал Майкл Ли в своем аккаунте в Х. Комментарий сенатора стал реакцией на ролик, где участники акции выкрикивали призывы «Мы захватим Германию силой!», «Заменим немецкие законы законами шариата!», а также требовали от христиан и евреев принять ислам или покинуть страну. Вопрос о будущем НАТО и роли США в альянсе уже поднимался ранее на фоне обсуждений возможного выхода Турции и сокращения американского военного присутствия в Европе. В июне 2025 года на саммите в Гааге страны договорились увеличить оборонные расходы, а канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что именно действия ФРГ позволили предотвратить распад НАТО, подчеркнув изменившуюся ситуацию в сфере безопасности Европы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...