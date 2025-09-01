У Герасимова заметили карту Украины без Николаева и Одессы: главное об СВО на 1 сентября

На брифинге Герасимова на опубликованном видео Минобороны РФ была запечатлена карта Украины. На ней были запечатлены ее территория и прилегающие к морю регионы России. Журналистов заинтересовало отсутствие Одесской и Николаевской области в составе Украины.
Также военный корреспондент Андрей Марочко рассказал о заминированной территории близ Купянска. По его словам, около 80% территорий опасно для перемещения.
Помимо этого, сообщается об успехах российских солдат, которые прошли в центр Красноармейска. Главное о спецоперации на Украине — в материале URA.RU.
Карта Украины на брифинге Герасимова
Минобороны РФ опубликовало видеозапись, на которой запечатлен начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Внимание журналистов РБК привлекла необычная карта Украины без Одесской и Николаевской области в составе.
На представленной схеме показаны украинские территории, а также примыкающие к ним российские регионы с выходом к морю. Во время показа карты Герасимов отметил, что подразделения российских войск ведут интенсивные наступательные действия практически на всем протяжении линии фронта.
Большая часть окрестностей Купянска заминирована
Более 80% Купянска и его окрестностей заминировано украинскими вооруженными силами. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Касаемо минирования — более 80% Купянска и его окрестностей заминировано. Инженерные работы по минированию ежедневно фиксируются нашей разведкой», — заявил Марочко. Сделал он это в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте».
ВС РФ вошли в центр Красноармейска
Российские войска вошли в центр города Красноармейска (название, принятое на Украине — Покровск) в ДНР. Указано, что ситуация очень быстро развивается.
«Ситуация вокруг города развивается стремительно. Отдельные источники уже утверждают, что бои идут в районе железнодорожной станции. Если эта информация подтвердится, можно говорить о начале основной фазы сражения», — пишет «Военная хроника».
Операторы подавили более 44 тысяч БПЛА ВСУ
Операторы центра «Рубикон» успешно нейтрализовали свыше 44 тысяч FPV-дронов, используемых Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
«Всего за год центром уничтожено более пяти тысяч различного вооружения и военной техники противника. Подавлено более 44 тысяч FPV-дронов», — заявил Криворучко. Также он сообщил об уничтоженных 4 тысяч средств связи, РЭБ, РЛС и 13 тысяч объектов военной инфраструктуры.
ВС РФ уничтожили Patriot ВСУ
Российские солдаты уничтожили кабину управления и пусковую установку зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате ударов по объектам военной инфраструктуры вооруженных сил Украины российские военные вывели из строя пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS. Также была выведена из строя многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65.
Раненого оператора ВГТРК доставили в Москву
Раненого оператора ВГТРК Сергея Солдатова доставили в Москву на вертолете. Лечение он будет проходить в центре имени А. В. Вишневского. Об этом заявил военный корреспондент ВГТРК Герой России Евгений Поддубный.
«Наш Сергей Солдатов, телеоператор ВГТРК, который получил ранение в курском приграничье, доставлен вертолетом в Москву. Будет проходить лечение в Национальном медицинском научно-исследовательском центре хирургии им. Вишневского», — написал Поддубный в своем telegram-канале.
Российские солдаты пытались спасти бойца ВСУ от сослуживцев
Солдаты из десантного подразделения РФ попытались спасти украинского солдата от его же сослуживцев. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Десантники Новороссийского соединения ВДВ пытались спасти солдата ВСУ от его же сослуживцев на запорожском направлении», — указано в сообщении. Отмечается, что что спасти его не удалось. Военнослужащий погиб от огня своих же сослуживцев.
