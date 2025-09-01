01 сентября 2025

СК возбудил дело против украинского солдата, вторгшегося в Курскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ вторглось в Курскую область в 2024 году
ВСУ вторглось в Курскую область в 2024 году Фото:

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинского военнослужащего Евгения Мартыненко за совершение террористического акта в Курской области. Об этом сообщили в telegram-канале Главного военного следственного управления СК РФ.

«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении солдата 158-й отдельной механизированной бригады ВФУ (войсковая часть — А-5002) Евгения Мартыненко. Мартыненко подозревается в совершении террористического акта в Курской области», — говорится в заявлении ведомства.

По информации следствия, Мартыненко занял наблюдательно-огневую позицию в лесополосе у поселка Теткино. СК отмечает, что он использовал оружие по жилым домам, а также контролировал территорию, чтобы не допустить выхода местных жителей из населенного пункта.

Ранее Следственный комитет России уже возбуждал уголовные дела против украинских военнослужащих за аналогичные действия в Курской области. В частности, в мае 2025 года был задержан и привлечен к ответственности младший сержант 103-й бригады ВСУ Сергей Пронин, который также подозревается в совершении террористического акта и стрельбе по гражданской инфраструктуре в регионе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинского военнослужащего Евгения Мартыненко за совершение террористического акта в Курской области. Об этом сообщили в telegram-канале Главного военного следственного управления СК РФ. «Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении солдата 158-й отдельной механизированной бригады ВФУ (войсковая часть — А-5002) Евгения Мартыненко. Мартыненко подозревается в совершении террористического акта в Курской области», — говорится в заявлении ведомства. По информации следствия, Мартыненко занял наблюдательно-огневую позицию в лесополосе у поселка Теткино. СК отмечает, что он использовал оружие по жилым домам, а также контролировал территорию, чтобы не допустить выхода местных жителей из населенного пункта. Ранее Следственный комитет России уже возбуждал уголовные дела против украинских военнослужащих за аналогичные действия в Курской области. В частности, в мае 2025 года был задержан и привлечен к ответственности младший сержант 103-й бригады ВСУ Сергей Пронин, который также подозревается в совершении террористического акта и стрельбе по гражданской инфраструктуре в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...