Глава Ямальского района Кугаевский выложил фото саженцев в своей теплице

Мэр пообещал поделиться фото созревшего урожая Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Ямальского района (ЯНАО) Андрей Кугаевский высадил в теплице саженцы огурцов, помидоров, редиса, лука и зелени. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале.

«Новый тепличный сезон открыт! Высадил саженцы овощей: огурцы, помидоры, редис, лук и зелень», — говорится в сообщении. Кугаевский пообещал поделиться фотографиями созревшего урожая и призвал подписчиков делиться своими результатами.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Ямальского района ЯНАО Андрей Кугаевский рассказал, что лето — это самый ответственный этап в работе, потому что за короткое ямальское лето необходимо сделать очень многое: благоустройство, строительство, подготовка к зиме, организация отдыха для ямальских детей. Мэр поделился, что в свободное время он занимается посадкой овощей, зелени, ухаживает за деревьями в своем дворе.