03 июня 2023
02 июня 2023
01 июня 2023

Мэр из ЯНАО поделился будущим урожаем. Фото

Глава Ямальского района Кугаевский выложил фото саженцев в своей теплице
© Служба новостей «URA.RU»
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Многодетная семья Кириченко. Свердловская область, Березовский, урожай, огород, дача, загородный дом, дачный участок, сад, теплица, приусадебный участок
Мэр пообещал поделиться фото созревшего урожая Фото:

Глава Ямальского района (ЯНАО) Андрей Кугаевский высадил в теплице саженцы огурцов, помидоров, редиса, лука и зелени. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале.

«Новый тепличный сезон открыт! Высадил саженцы овощей: огурцы, помидоры, редис, лук и зелень», — говорится в сообщении. Кугаевский пообещал поделиться фотографиями созревшего урожая и призвал подписчиков делиться своими результатами.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Ямальского района ЯНАО Андрей Кугаевский рассказал, что лето — это самый ответственный этап в работе, потому что за короткое ямальское лето необходимо сделать очень многое: благоустройство, строительство, подготовка к зиме, организация отдыха для ямальских детей. Мэр поделился, что в свободное время он занимается посадкой овощей, зелени, ухаживает за деревьями в своем дворе.

Андрей Кугаевский высадил саженцы тепличных растений
Андрей Кугаевский высадил саженцы тепличных растений
Фото:

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Глава Ямальского района (ЯНАО) Андрей Кугаевский высадил в теплице саженцы огурцов, помидоров, редиса, лука и зелени. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале. «Новый тепличный сезон открыт! Высадил саженцы овощей: огурцы, помидоры, редис, лук и зелень», — говорится в сообщении. Кугаевский пообещал поделиться фотографиями созревшего урожая и призвал подписчиков делиться своими результатами. Ранее URA.RU сообщало, что глава Ямальского района ЯНАО Андрей Кугаевский рассказал, что лето — это самый ответственный этап в работе, потому что за короткое ямальское лето необходимо сделать очень многое: благоустройство, строительство, подготовка к зиме, организация отдыха для ямальских детей. Мэр поделился, что в свободное время он занимается посадкой овощей, зелени, ухаживает за деревьями в своем дворе.
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