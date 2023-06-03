Глава Ямальского района (ЯНАО) Андрей Кугаевский высадил в теплице саженцы огурцов, помидоров, редиса, лука и зелени. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале.
«Новый тепличный сезон открыт! Высадил саженцы овощей: огурцы, помидоры, редис, лук и зелень», — говорится в сообщении. Кугаевский пообещал поделиться фотографиями созревшего урожая и призвал подписчиков делиться своими результатами.
Ранее URA.RU сообщало, что глава Ямальского района ЯНАО Андрей Кугаевский рассказал, что лето — это самый ответственный этап в работе, потому что за короткое ямальское лето необходимо сделать очень многое: благоустройство, строительство, подготовка к зиме, организация отдыха для ямальских детей. Мэр поделился, что в свободное время он занимается посадкой овощей, зелени, ухаживает за деревьями в своем дворе.
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