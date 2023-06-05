В Тюменской области утвердили категории жителей, которым положены бесплатные лекарства

Бесплатные лекарства положены пяти категориям тюменцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Правительство Тюменской области утвердило категории граждан, которым предоставят бесплатные лекарства. Соответствующее постановление властей опубликовано на официальном портале правовой информации. Документ отменил прошлое постановление, регламентирующее обеспечение тюменцев препаратами.

«Утвердить порядок предоставления мер соцподдержки отдельных категорий граждан, при амбулаторном лечении которых лекарства и медицинские изделия отпускаются бесплатно или с 50%-ой скидкой», — говорится в постановлении правительства Тюменской области. Документ подписан губернатором региона Александром Моором.

Получать необходимые препараты абсолютно бесплатно имеют право:

дети до шести лет из многодетных семей;

дети в возрасте до трех лет;

представители малочисленных народов Севера, проживающие в селах в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях;

лица с подтвержденным COVID-19.

Также не платить за лекарства могут граждане, страдающие одним из 32 заболеваний, указанных в постановлении. Среди них болезнь Паркинсона, бронхиальная астма, катаракта, диабет, ДЦП, детский муковисцидоз, онкология, сифилис, СПИД, ВИЧ, шизофрения, эпилепсия, преждевременное половое развитие и прочие.

Оплачивать лишь 50% от цены препаратов и медизделий имеют право тыловики времен Великой Отечественной войны. Также в списке реабилитированные лица и те, кто пострадал от политических репрессий.

Чтобы получить полагающиеся льготы гражданин должен предоставить в медорганизацию документ, подтверждающий его принадлежность к той или иной категории. Закупкой лекарств займется департамент здравоохранения. После граждане должны будут обратиться в определенные аптеки, где им и выдадут необходимое.