05 июня 2023
04 июня 2023

В ГУ МЧС по ЯНАО рассказали, что приводит к гибели на водоемах. Видео

Купание в нетрезвом состоянии является причиной, по которой тонут жители ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова в день открытия пляжного сезона, проверила работу спасателей на водоемах. Челябинск , мчс, озеро, курорт, лето, спасатель, летний отдых, пляж, водоем, вода, пляж спортивный
Алкогольное опьянение — распространенная причина несчастных случаев в ЯНАО Фото:

В ЯНАО с начала летнего сезона навигации произошло два случая гибели людей на воде. Причиной трагедий в большинстве случаев служит употребление алкогольных напитков и несоблюдение мер безопасности на воде, сообщил замначальника центра госинспекции по маломерным судам (ГИМС) Дмитрий Махтанов.

«В период открытия летней навигации на территории ЯНАО произошло два происшествия на водных объектах в Красноселькупском и Приуральском районах, в результате которых погибло два человека. В обоих происшествиях участвовали молодые компании, которые употребляли спиртные напитки», — сообщил Дмитрий Махтанов в видеообращении, опубликованном в официальном telegram-канале ГУ МЧС по ЯНАО.

Он предупредил жителей о необходимости соблюдать меры безопасности на воде, при использовании маломерных судов не пренебрегать спасательными средствами и необходимости надевать спасательные жилеты. Также он призвал родителей тщательнее следить за детьми, особенно вблизи водоемов.

Ранее URA.RU сообщило о гибели жителя Лабытнанги в Приуральском районе. По информации следователей, его тело до сих пор не найдено.

Видео: МЧС России

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В ЯНАО с начала летнего сезона навигации произошло два случая гибели людей на воде. Причиной трагедий в большинстве случаев служит употребление алкогольных напитков и несоблюдение мер безопасности на воде, сообщил замначальника центра госинспекции по маломерным судам (ГИМС) Дмитрий Махтанов. «В период открытия летней навигации на территории ЯНАО произошло два происшествия на водных объектах в Красноселькупском и Приуральском районах, в результате которых погибло два человека. В обоих происшествиях участвовали молодые компании, которые употребляли спиртные напитки», — сообщил Дмитрий Махтанов в видеообращении, опубликованном в официальном telegram-канале ГУ МЧС по ЯНАО. Он предупредил жителей о необходимости соблюдать меры безопасности на воде, при использовании маломерных судов не пренебрегать спасательными средствами и необходимости надевать спасательные жилеты. Также он призвал родителей тщательнее следить за детьми, особенно вблизи водоемов. Ранее URA.RU сообщило о гибели жителя Лабытнанги в Приуральском районе. По информации следователей, его тело до сих пор не найдено. Видео: МЧС России
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