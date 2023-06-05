В ГУ МЧС по ЯНАО рассказали, что приводит к гибели на водоемах. Видео

Купание в нетрезвом состоянии является причиной, по которой тонут жители ЯНАО

06 июня 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Алкогольное опьянение — распространенная причина несчастных случаев в ЯНАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО с начала летнего сезона навигации произошло два случая гибели людей на воде. Причиной трагедий в большинстве случаев служит употребление алкогольных напитков и несоблюдение мер безопасности на воде, сообщил замначальника центра госинспекции по маломерным судам (ГИМС) Дмитрий Махтанов. «В период открытия летней навигации на территории ЯНАО произошло два происшествия на водных объектах в Красноселькупском и Приуральском районах, в результате которых погибло два человека. В обоих происшествиях участвовали молодые компании, которые употребляли спиртные напитки», — сообщил Дмитрий Махтанов в видеообращении, опубликованном в официальном telegram-канале ГУ МЧС по ЯНАО. Он предупредил жителей о необходимости соблюдать меры безопасности на воде, при использовании маломерных судов не пренебрегать спасательными средствами и необходимости надевать спасательные жилеты. Также он призвал родителей тщательнее следить за детьми, особенно вблизи водоемов. Ранее URA.RU сообщило о гибели жителя Лабытнанги в Приуральском районе. По информации следователей, его тело до сих пор не найдено. Видео: МЧС России

В ЯНАО с начала летнего сезона навигации произошло два случая гибели людей на воде. Причиной трагедий в большинстве случаев служит употребление алкогольных напитков и несоблюдение мер безопасности на воде, сообщил замначальника центра госинспекции по маломерным судам (ГИМС) Дмитрий Махтанов. «В период открытия летней навигации на территории ЯНАО произошло два происшествия на водных объектах в Красноселькупском и Приуральском районах, в результате которых погибло два человека. В обоих происшествиях участвовали молодые компании, которые употребляли спиртные напитки», — сообщил Дмитрий Махтанов в видеообращении, опубликованном в официальном telegram-канале ГУ МЧС по ЯНАО. Он предупредил жителей о необходимости соблюдать меры безопасности на воде, при использовании маломерных судов не пренебрегать спасательными средствами и необходимости надевать спасательные жилеты. Также он призвал родителей тщательнее следить за детьми, особенно вблизи водоемов. Ранее URA.RU сообщило о гибели жителя Лабытнанги в Приуральском районе. По информации следователей, его тело до сих пор не найдено. Видео: МЧС России