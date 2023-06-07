Гидрофизик предупредил, чем кончится прорыв дамбы на Каховской ГЭС

Прорыв дамбы на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) ударит по всей экосистеме поймы Днепра. С таким предположением выступил эксперт РАН, гидрофизик Сергей Станичный.
«Эти огромные объемы воды, которые двинулись к Черному морю, будут вымывать грязь, вынося ее в Днепро-Бугский лиман (открытый пресноводный лиман в северной части Черного моря — прим. URA.RU). Это приведет к экологической катастрофе», — рассказал Сергей Станичный в беседе с ТАСС. Вследствие такой катастрофы погибнет множество животных и птиц, обитающие в пойме, уверен гидрофизик.
Каховская ГЭС была разрушена в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) 6 июня. Эколог Алексей Медведков рассказал, что из-за разрушения Каховской ГЭС полный спуск водохранилища показал отложения на дне, которые содержат опасные вещества. Это может привести к серьезной биологической катастрофе. Сообщалось, что вода в Новой Каховке рискует заразиться из-за подтопления городского кладбища. Удар по Каховской гидроэлектростанции также отразится на работе атомной электростанции в Запорожье, передает телеканал 360.
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