Гидрофизик предупредил, чем кончится прорыв дамбы на Каховской ГЭС

Гидрофизик Станичный: прорыв дамбы Каховской ГЭС приведет к экологической катастрофе
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Прорыв дамбы Каховской ГЭС приведет к экологической катастрофе, уверен Сергей Станичный. Фото:
новость из сюжета
Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Прорыв дамбы на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) ударит по всей экосистеме поймы Днепра. С таким предположением выступил эксперт РАН, гидрофизик Сергей Станичный.

«Эти огромные объемы воды, которые двинулись к Черному морю, будут вымывать грязь, вынося ее в Днепро-Бугский лиман (открытый пресноводный лиман в северной части Черного моря — прим. URA.RU). Это приведет к экологической катастрофе», — рассказал Сергей Станичный в беседе с ТАСС. Вследствие такой катастрофы погибнет множество животных и птиц, обитающие в пойме, уверен гидрофизик.

Каховская ГЭС была разрушена в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) 6 июня. Эколог Алексей Медведков рассказал, что из-за разрушения Каховской ГЭС полный спуск водохранилища показал отложения на дне, которые содержат опасные вещества. Это может привести к серьезной биологической катастрофе. Сообщалось, что вода в Новой Каховке рискует заразиться из-за подтопления городского кладбища. Удар по Каховской гидроэлектростанции также отразится на работе атомной электростанции в Запорожье, передает телеканал 360.

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Прорыв дамбы на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) ударит по всей экосистеме поймы Днепра. С таким предположением выступил эксперт РАН, гидрофизик Сергей Станичный. «Эти огромные объемы воды, которые двинулись к Черному морю, будут вымывать грязь, вынося ее в Днепро-Бугский лиман (открытый пресноводный лиман в северной части Черного моря — прим. URA.RU). Это приведет к экологической катастрофе», — рассказал Сергей Станичный в беседе с ТАСС. Вследствие такой катастрофы погибнет множество животных и птиц, обитающие в пойме, уверен гидрофизик. Каховская ГЭС была разрушена в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) 6 июня. Эколог Алексей Медведков рассказал, что из-за разрушения Каховской ГЭС полный спуск водохранилища показал отложения на дне, которые содержат опасные вещества. Это может привести к серьезной биологической катастрофе. Сообщалось, что вода в Новой Каховке рискует заразиться из-за подтопления городского кладбища. Удар по Каховской гидроэлектростанции также отразится на работе атомной электростанции в Запорожье, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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