В Пермском крае скончалась заслуженный работник санэпидслужбы

В Пермском крае на 88 году жизни скончалась заслуженный санэпидемиолог Галина Сергеева

07 июня 2023 в 14:27 Размер текста - 17 +

Коллектив управления Роспотребнадзора по Прикамью выразил слова соболезнования родным Галины Сергеевой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае на 88 году жизни скончалась заслуженный работник санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) Галина Сергеева. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. «2 июня на 88-м году жизни скончалась заслуженный работник государственной санитарно-эпидемиологической службы Галина Сергеева. Галина Васильевна всегда имела активную позицию, ее отличали глубокая человечность, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм», — говорится на сайте надзорного ведомства. Галина Васильевна после окончания в 1959 году Пермского мединститута работала врачом-эпидемиологом в Гремячинске, главврачом городской санэпидстанции. С 1970 по 1987 годы возглавляла санитарную службу города Чайковский. Коллеги из регионального управления Роспотребнадзора отзываются о Сергеевой, как о «грамотном специалисте и организаторе», который всегда стремился помогать людям. Работа, которую вела Галина Сергеева, отмечена государственными и ведомственными наградами. Коллектив управления Роспотребнадзора по Прикамью и краевого Центра гигиены и эпидемиологии выразил соболезнования родным и близким умершей.

В Пермском крае на 88 году жизни скончалась заслуженный работник санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) Галина Сергеева. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. «2 июня на 88-м году жизни скончалась заслуженный работник государственной санитарно-эпидемиологической службы Галина Сергеева. Галина Васильевна всегда имела активную позицию, ее отличали глубокая человечность, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм», — говорится на сайте надзорного ведомства. Галина Васильевна после окончания в 1959 году Пермского мединститута работала врачом-эпидемиологом в Гремячинске, главврачом городской санэпидстанции. С 1970 по 1987 годы возглавляла санитарную службу города Чайковский. Коллеги из регионального управления Роспотребнадзора отзываются о Сергеевой, как о «грамотном специалисте и организаторе», который всегда стремился помогать людям. Работа, которую вела Галина Сергеева, отмечена государственными и ведомственными наградами. Коллектив управления Роспотребнадзора по Прикамью и краевого Центра гигиены и эпидемиологии выразил соболезнования родным и близким умершей.