Мэрия Перми рассказала о работе общественного транспорта в День города

Власти предупредили пермяков об изменении режима работы общественного транспорта 12 июня

Пермяки в День города смогут передвигаться на общественном транспорте бесплатно Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

В Перми в День города 12 июня изменится режим работы общественного транспорта. По информации, представленной на сайте мэрии, трамваи и автобусы будут следовать по измененным маршрутам, а горожане смогут ездить в них бесплатно.

«11 июня будут организованы дополнительные вечерние рейсы автобусных и трамвайных маршрутов из центра города после праздничных мероприятий встречи Дня города. Кроме того, в ночь с 12 на 13 июня будет продлена работа трамваев, следующих маршрутами 4, 5 7 и автобусов, следующих маршрутами 1, 3, 10, 14, 15, 20, 50, 51, 53, 67, 68, 74 и 77», — поясняют в пресс-службе горадминистрации.

При этом с 5 часов утра 12 июня до 01:00 13 июня будет перекрыто движение для всех видов транспорта (за исключением трамваев) по улице Ленина (между Попова и Крисанова).

С 23:30 до 00:10 будет приостановлено движение автобусов, следующих в правобережную часть Перми. Это связано с перекрытием Коммунального моста и на время проведения театрализовано-пиротехнического спектакля «Рожденные на Каме».

Проезд в общественном транспорте по поручению главы Перми Алексея Демкина для горожан и гостей краевой столицы будет бесплатным. Подробная информация о работе городского общественного транспорта представлена сайте МКУ «Гортранс», а также в группах «Пермский транспорт» в соцсетях.

Автобусы 12 июня будут следовать в объезд перекрытого участка улицы Ленина Фото: gorodperm.ru

Временно будет закрыто движение и для трамваев Фото: gorodperm.ru