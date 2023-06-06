В Перми 12 июня перекроют часть улиц из-за проведения Крестного хода

07 июня 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

Крестный ход пройдет по Орджоникидзевскому и Мотовилихинскому районам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми 12 июня пройдет Крестный ход, посвященный годовщине мученической кончины Великого князя Михаила Романова. Для прохождения колонны участников будут перекрыты улицы в Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах города, информирует администрация Перми на своем сайте. «Движение колонны стартует в 10 часов от Свято-Троицкого Стефанова мужского монастыря по улице Висимской, 4а. На период прохождения колонны участников Крестного хода будет временно закрыто движение всех видов транспорта (за исключением общественного) с 09:30 до 13:30 в Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах Перми», — сказано на сайте мэрии. Городские власти уточняют, что перекрыты будут следующие улицы: Соликамская (от Висимская до Мостовой и от 1905 года до Мостовой);

Мостовая (от Соликамской до улицы Огородникова);

Огородникова (от Мостовой до Кузнецкой);

Кузнецкой (от Огородникова до улицы Целинной);

Целинная (от Кузнецкой до улицы Лянгасова);

Лянгасова (от Целинной до Липовой). Крестный ход завершится в 12:00 у храма-часовни во имя Святого благоверного князя Михаила Тверского. Там будет отслужена панихида по убиенным Великому Князю Михаилу Александровичу и его секретарю и другу Николаю Николаевичу Жонсону. Князь Михаил Романов правил ровно один день поле того, как его брат Николай II отрекся от престола в его пользу. В ночь на 13 июня 1918 года он был вывезен за пределы Перми и застрелен вместе со своим секретарем. В июне 2022 года в сквере Решетникова в Перми открыли бюст последнему князю из царского рода Романовых.

В Перми 12 июня пройдет Крестный ход, посвященный годовщине мученической кончины Великого князя Михаила Романова. Для прохождения колонны участников будут перекрыты улицы в Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах города, информирует администрация Перми на своем сайте. «Движение колонны стартует в 10 часов от Свято-Троицкого Стефанова мужского монастыря по улице Висимской, 4а. На период прохождения колонны участников Крестного хода будет временно закрыто движение всех видов транспорта (за исключением общественного) с 09:30 до 13:30 в Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах Перми», — сказано на сайте мэрии. Городские власти уточняют, что перекрыты будут следующие улицы: Крестный ход завершится в 12:00 у храма-часовни во имя Святого благоверного князя Михаила Тверского. Там будет отслужена панихида по убиенным Великому Князю Михаилу Александровичу и его секретарю и другу Николаю Николаевичу Жонсону. Князь Михаил Романов правил ровно один день поле того, как его брат Николай II отрекся от престола в его пользу. В ночь на 13 июня 1918 года он был вывезен за пределы Перми и застрелен вместе со своим секретарем. В июне 2022 года в сквере Решетникова в Перми открыли бюст последнему князю из царского рода Романовых.