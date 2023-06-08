08 июня 2023
07 июня 2023

Мэрия в ЯНАО ищет замначальника управления транспорта и связи на зарплату, как у оператора

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В мэрии управленцу готовы платить до 117 тысяч рублей Фото:

Администрация Пуровского района (ЯНАО) объявила конкурс на замещение вакантной должности заместителя начальника управления транспорта, дорожного хозяйства и связи с зарплатой, как у оператора. Согласно объявлению на портале «Госслужба», управленцу готовы платить до 117 тысяч рублей ежемесячно.

«Вакансии для замещения вакантной должности по конкурсу в администрации Пуровского района. Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения: заместитель начальника управления транспорта, дорожного хозяйства и связи. Зарплата — от 93 000 до 117 000 рублей», — указано в объявлении на портале. Прием документов от кандидатов продлится до 29 июня. Среди основных требований — уровень образования не ниже бакалавриата.

Вакансия оператора котельной в Тарко-Сале, которому работодатель готов платить до 120 тысяч рублей, опубликована на портале HH.ru. Работа предполагает вахтовый метод на месторождениях ЯНАО. К кандидатам предъявляются требования по соответствующему уровню образования и квалификации.

Ранее URA.RU сообщало, что в Приуральском районе ЯНАО специалистам в мэрии предлагают зарплату 56 тысяч рублей. Аналогичный доход предлагается грузчикам в Салехарде.

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Администрация Пуровского района (ЯНАО) объявила конкурс на замещение вакантной должности заместителя начальника управления транспорта, дорожного хозяйства и связи с зарплатой, как у оператора. Согласно объявлению на портале «Госслужба», управленцу готовы платить до 117 тысяч рублей ежемесячно. «Вакансии для замещения вакантной должности по конкурсу в администрации Пуровского района. Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения: заместитель начальника управления транспорта, дорожного хозяйства и связи. Зарплата — от 93 000 до 117 000 рублей», — указано в объявлении на портале. Прием документов от кандидатов продлится до 29 июня. Среди основных требований — уровень образования не ниже бакалавриата. Вакансия оператора котельной в Тарко-Сале, которому работодатель готов платить до 120 тысяч рублей, опубликована на портале HH.ru. Работа предполагает вахтовый метод на месторождениях ЯНАО. К кандидатам предъявляются требования по соответствующему уровню образования и квалификации. Ранее URA.RU сообщало, что в Приуральском районе ЯНАО специалистам в мэрии предлагают зарплату 56 тысяч рублей. Аналогичный доход предлагается грузчикам в Салехарде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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