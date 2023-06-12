12 июня 2023
11 июня 2023

Ноябрьский бизнесмен возглавит реготделение партии «Новые люди» в ЯНАО. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Объявление победителей конкурса «Марафон идей». Екатеринбург, партия новые люди
Реготделение «Новых людей» в ЯНАО еще не учреждено Фото:

Региональное отделение партии «Новые люди» возглавит ноябрьский бизнесмен Павел Булатов. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве.

«Булатову предложили возглавить отделение „Новых Людей“ в ЯНАО. Региональное отделение при этом еще не учредили», — сообщил источник.

Известно, что Булатов выдвигался от этой партии кандидатом в депутаты Тюменской областной думы в 2022 году. При этом тесно сотрудничал с правительством: получал гранты от губернатора на трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья, кроме того, собирался открыть стартап по выпуску газировки из северных ягод — расходы на это ему обещали компенсировать за счет окружных субсидий.

Партия «Новые люди» планировала открыть отделение на Ямале еще в 2021 году. В пресс-службу «Новых людей» агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО создают видимость многопартийности в регионе. Перед выборами губернатора начнется формирование региональных отделений непарламентских партий.

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Региональное отделение партии «Новые люди» возглавит ноябрьский бизнесмен Павел Булатов. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве. «Булатову предложили возглавить отделение „Новых Людей“ в ЯНАО. Региональное отделение при этом еще не учредили», — сообщил источник. Известно, что Булатов выдвигался от этой партии кандидатом в депутаты Тюменской областной думы в 2022 году. При этом тесно сотрудничал с правительством: получал гранты от губернатора на трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья, кроме того, собирался открыть стартап по выпуску газировки из северных ягод — расходы на это ему обещали компенсировать за счет окружных субсидий. Партия «Новые люди» планировала открыть отделение на Ямале еще в 2021 году. В пресс-службу «Новых людей» агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО создают видимость многопартийности в регионе. Перед выборами губернатора начнется формирование региональных отделений непарламентских партий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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