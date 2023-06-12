Ноябрьский бизнесмен возглавит реготделение партии «Новые люди» в ЯНАО. Инсайд

13 июня 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

Реготделение «Новых людей» в ЯНАО еще не учреждено Фото: Анна Майорова © URA.RU Региональное отделение партии «Новые люди» возглавит ноябрьский бизнесмен Павел Булатов. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве. «Булатову предложили возглавить отделение „Новых Людей“ в ЯНАО. Региональное отделение при этом еще не учредили», — сообщил источник. Известно, что Булатов выдвигался от этой партии кандидатом в депутаты Тюменской областной думы в 2022 году. При этом тесно сотрудничал с правительством: получал гранты от губернатора на трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья, кроме того, собирался открыть стартап по выпуску газировки из северных ягод — расходы на это ему обещали компенсировать за счет окружных субсидий. Партия «Новые люди» планировала открыть отделение на Ямале еще в 2021 году. В пресс-службу «Новых людей» агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО создают видимость многопартийности в регионе. Перед выборами губернатора начнется формирование региональных отделений непарламентских партий.

Региональное отделение партии «Новые люди» возглавит ноябрьский бизнесмен Павел Булатов. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве. «Булатову предложили возглавить отделение „Новых Людей“ в ЯНАО. Региональное отделение при этом еще не учредили», — сообщил источник. Известно, что Булатов выдвигался от этой партии кандидатом в депутаты Тюменской областной думы в 2022 году. При этом тесно сотрудничал с правительством: получал гранты от губернатора на трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья, кроме того, собирался открыть стартап по выпуску газировки из северных ягод — расходы на это ему обещали компенсировать за счет окружных субсидий. Партия «Новые люди» планировала открыть отделение на Ямале еще в 2021 году. В пресс-службу «Новых людей» агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО создают видимость многопартийности в регионе. Перед выборами губернатора начнется формирование региональных отделений непарламентских партий.