13 июня 2023

В Тюмени резко вырастет цена на загородную недвижимость

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджи. Тюмень, коттедж, коттеджи, частный дом, дом
Стоимость индивидуального строительства вырастет на 30-40% после завершения летнего спроса Фото:

Тюменские риэлторы прогнозируют резкий взлет стоимости индивидуального строительства после того, как завершится период летнего ажиотажного спроса. Об этом в беседе с URA.RU рассказал источник в тюменском сообществе риэлторов.

«Сейчас спрос высокий, потому что летом каждый сибиряк думает, что очень хочет жить, а пригороде, а не в человейнике. Тем более, цена сейчас очень привлекательная, квадрат индивидуального строительства стоит на 30-40 тысяч рублей дешевле квадрата в городской квартире. Но к осени спрос скорее всего упадет, и застройщики поднимут цены на загородное жилье», — пояснил собеседник URA.RU.

По словам президента объединения риэлторов Тюменской области Светланы Бабушкиной, повышенный спрос на индивидуальное строительство связан с тем, что его включили в льготные ипотечные программы. «Все застройщики в этой сфере у нас подогнали свои проекты по ценам, чтобы они подходили под льготные программы, то есть, можно сказать, искусственно подогрели спрос», — добавила Бабушкина в беседе с URA.RU.

Ранее агентство рассказало о том, что по спросу индивидуальное жилье в пригородах Тюмени обогнало городские квартиры. Банки так же отмечают, что загородные дома вышли на первое место по количеству запрошенных ипотечных кредитов.

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Тюменские риэлторы прогнозируют резкий взлет стоимости индивидуального строительства после того, как завершится период летнего ажиотажного спроса. Об этом в беседе с URA.RU рассказал источник в тюменском сообществе риэлторов. «Сейчас спрос высокий, потому что летом каждый сибиряк думает, что очень хочет жить, а пригороде, а не в человейнике. Тем более, цена сейчас очень привлекательная, квадрат индивидуального строительства стоит на 30-40 тысяч рублей дешевле квадрата в городской квартире. Но к осени спрос скорее всего упадет, и застройщики поднимут цены на загородное жилье», — пояснил собеседник URA.RU. По словам президента объединения риэлторов Тюменской области Светланы Бабушкиной, повышенный спрос на индивидуальное строительство связан с тем, что его включили в льготные ипотечные программы. «Все застройщики в этой сфере у нас подогнали свои проекты по ценам, чтобы они подходили под льготные программы, то есть, можно сказать, искусственно подогрели спрос», — добавила Бабушкина в беседе с URA.RU. Ранее агентство рассказало о том, что по спросу индивидуальное жилье в пригородах Тюмени обогнало городские квартиры. Банки так же отмечают, что загородные дома вышли на первое место по количеству запрошенных ипотечных кредитов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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