В Тюмени резко вырастет цена на загородную недвижимость

14 июня 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Стоимость индивидуального строительства вырастет на 30-40% после завершения летнего спроса Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские риэлторы прогнозируют резкий взлет стоимости индивидуального строительства после того, как завершится период летнего ажиотажного спроса. Об этом в беседе с URA.RU рассказал источник в тюменском сообществе риэлторов. «Сейчас спрос высокий, потому что летом каждый сибиряк думает, что очень хочет жить, а пригороде, а не в человейнике. Тем более, цена сейчас очень привлекательная, квадрат индивидуального строительства стоит на 30-40 тысяч рублей дешевле квадрата в городской квартире. Но к осени спрос скорее всего упадет, и застройщики поднимут цены на загородное жилье», — пояснил собеседник URA.RU. По словам президента объединения риэлторов Тюменской области Светланы Бабушкиной, повышенный спрос на индивидуальное строительство связан с тем, что его включили в льготные ипотечные программы. «Все застройщики в этой сфере у нас подогнали свои проекты по ценам, чтобы они подходили под льготные программы, то есть, можно сказать, искусственно подогрели спрос», — добавила Бабушкина в беседе с URA.RU. Ранее агентство рассказало о том, что по спросу индивидуальное жилье в пригородах Тюмени обогнало городские квартиры. Банки так же отмечают, что загородные дома вышли на первое место по количеству запрошенных ипотечных кредитов.

Тюменские риэлторы прогнозируют резкий взлет стоимости индивидуального строительства после того, как завершится период летнего ажиотажного спроса. Об этом в беседе с URA.RU рассказал источник в тюменском сообществе риэлторов. «Сейчас спрос высокий, потому что летом каждый сибиряк думает, что очень хочет жить, а пригороде, а не в человейнике. Тем более, цена сейчас очень привлекательная, квадрат индивидуального строительства стоит на 30-40 тысяч рублей дешевле квадрата в городской квартире. Но к осени спрос скорее всего упадет, и застройщики поднимут цены на загородное жилье», — пояснил собеседник URA.RU. По словам президента объединения риэлторов Тюменской области Светланы Бабушкиной, повышенный спрос на индивидуальное строительство связан с тем, что его включили в льготные ипотечные программы. «Все застройщики в этой сфере у нас подогнали свои проекты по ценам, чтобы они подходили под льготные программы, то есть, можно сказать, искусственно подогрели спрос», — добавила Бабушкина в беседе с URA.RU. Ранее агентство рассказало о том, что по спросу индивидуальное жилье в пригородах Тюмени обогнало городские квартиры. Банки так же отмечают, что загородные дома вышли на первое место по количеству запрошенных ипотечных кредитов.