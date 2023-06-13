В Тюмени резко вырастет цена на загородную недвижимость

Тюменские риэлторы прогнозируют резкий взлет стоимости индивидуального строительства после того, как завершится период летнего ажиотажного спроса. Об этом в беседе с URA.RU рассказал источник в тюменском сообществе риэлторов.
«Сейчас спрос высокий, потому что летом каждый сибиряк думает, что очень хочет жить, а пригороде, а не в человейнике. Тем более, цена сейчас очень привлекательная, квадрат индивидуального строительства стоит на 30-40 тысяч рублей дешевле квадрата в городской квартире. Но к осени спрос скорее всего упадет, и застройщики поднимут цены на загородное жилье», — пояснил собеседник URA.RU.
По словам президента объединения риэлторов Тюменской области Светланы Бабушкиной, повышенный спрос на индивидуальное строительство связан с тем, что его включили в льготные ипотечные программы. «Все застройщики в этой сфере у нас подогнали свои проекты по ценам, чтобы они подходили под льготные программы, то есть, можно сказать, искусственно подогрели спрос», — добавила Бабушкина в беседе с URA.RU.
Ранее агентство рассказало о том, что по спросу индивидуальное жилье в пригородах Тюмени обогнало городские квартиры. Банки так же отмечают, что загородные дома вышли на первое место по количеству запрошенных ипотечных кредитов.
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