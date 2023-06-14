14 июня 2023

Олимпийская чемпионка Мамун и фигурист Авербух проведут для пермяков зарядку на набережной

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Встреча олимпийской сборной России в Шереметьево. Москва, рио-2016, rio-2016, олимпийская сборная россии, мамун маргарита, бенгальская тигрица
Маргарита Мамун свою золотую медаль получила на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Фото:
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300-летие Перми

В Пермь летит Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун. Она и серебряный призер Олимпиады по фигурному катанию Илья Авербух проведут на набережной Камы открытую зарядку для всех желающих и дадут мастер-класс. Об этом на пресс-конференции сообщил сам Авербух, рассказывая о Первых спортивных семейных играх, которые стартуют в воскресенье, 18 июня.

«Хедлайнером здесь выступит Маргарита Мамун — начнется все зарядкой с Олимпийской чемпионкой, также будет мастер-класс. Я в силу того, что тоже со спортивным прошлым, буду участвовать в этой истории, поддержу ее всесторонне», — сообщил Авербух, который выступает режиссером пермского летнего фестиваля «Город встреч».

Первые спортивные семейные игры, которые являются частью большого летнего фестиваля, пройдут на набережной Камы 18 июня. В них смогут поучаствовать все пермяки. Соревнования по различным видам спорта пройдут среди горожан всех возрастов. Зарегистрироваться и узнать полное расписание состязаний можно на сайте 300-летия Перми. Зарядка со звездами начнется в 10:30.

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В Пермь летит Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун. Она и серебряный призер Олимпиады по фигурному катанию Илья Авербух проведут на набережной Камы открытую зарядку для всех желающих и дадут мастер-класс. Об этом на пресс-конференции сообщил сам Авербух, рассказывая о Первых спортивных семейных играх, которые стартуют в воскресенье, 18 июня. «Хедлайнером здесь выступит Маргарита Мамун — начнется все зарядкой с Олимпийской чемпионкой, также будет мастер-класс. Я в силу того, что тоже со спортивным прошлым, буду участвовать в этой истории, поддержу ее всесторонне», — сообщил Авербух, который выступает режиссером пермского летнего фестиваля «Город встреч». Первые спортивные семейные игры, которые являются частью большого летнего фестиваля, пройдут на набережной Камы 18 июня. В них смогут поучаствовать все пермяки. Соревнования по различным видам спорта пройдут среди горожан всех возрастов. Зарегистрироваться и узнать полное расписание состязаний можно на сайте 300-летия Перми. Зарядка со звездами начнется в 10:30.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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