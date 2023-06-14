Олимпийская чемпионка Мамун и фигурист Авербух проведут для пермяков зарядку на набережной

15 июня 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

Маргарита Мамун свою золотую медаль получила на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми В Пермь летит Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун. Она и серебряный призер Олимпиады по фигурному катанию Илья Авербух проведут на набережной Камы открытую зарядку для всех желающих и дадут мастер-класс. Об этом на пресс-конференции сообщил сам Авербух, рассказывая о Первых спортивных семейных играх, которые стартуют в воскресенье, 18 июня. «Хедлайнером здесь выступит Маргарита Мамун — начнется все зарядкой с Олимпийской чемпионкой, также будет мастер-класс. Я в силу того, что тоже со спортивным прошлым, буду участвовать в этой истории, поддержу ее всесторонне», — сообщил Авербух, который выступает режиссером пермского летнего фестиваля «Город встреч». Первые спортивные семейные игры, которые являются частью большого летнего фестиваля, пройдут на набережной Камы 18 июня. В них смогут поучаствовать все пермяки. Соревнования по различным видам спорта пройдут среди горожан всех возрастов. Зарегистрироваться и узнать полное расписание состязаний можно на сайте 300-летия Перми . Зарядка со звездами начнется в 10:30.

В Пермь летит Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун. Она и серебряный призер Олимпиады по фигурному катанию Илья Авербух проведут на набережной Камы открытую зарядку для всех желающих и дадут мастер-класс. Об этом на пресс-конференции сообщил сам Авербух, рассказывая о Первых спортивных семейных играх, которые стартуют в воскресенье, 18 июня. «Хедлайнером здесь выступит Маргарита Мамун — начнется все зарядкой с Олимпийской чемпионкой, также будет мастер-класс. Я в силу того, что тоже со спортивным прошлым, буду участвовать в этой истории, поддержу ее всесторонне», — сообщил Авербух, который выступает режиссером пермского летнего фестиваля «Город встреч». Первые спортивные семейные игры, которые являются частью большого летнего фестиваля, пройдут на набережной Камы 18 июня. В них смогут поучаствовать все пермяки. Соревнования по различным видам спорта пройдут среди горожан всех возрастов. Зарегистрироваться и узнать полное расписание состязаний можно на сайте 300-летия Перми. Зарядка со звездами начнется в 10:30.