29 июня 2025

Каждый восьмой пермяк против соцсетей для детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Чем старше дети, тем слабее контроль со стороны родителей
Чем старше дети, тем слабее контроль со стороны родителей Фото:

Каждый восьмой житель Перми выступает против создания аккаунтов в соцсетях для детей. Такие данные содержатся в опросе сервиса по поиску работы SuperJob.

«36% экономически активных пермяков считают оптимальным возрастом для регистрации в соцсетях 13-15 лет, 22% — 16-17 лет. 13% респондентов допускают создание профилей детьми 10-12 лет, 3% — 7-9 лет. 4% опрошенных заявили, что возраст не имеет значения, а 12,5% (каждый восьмой) выступили против детских аккаунтов в принципе», — говорится в исследовании.

Женщины чаще мужчин поддерживают раннюю регистрацию (10-12 лет), тогда как мужчины чаще выступают против соцсетей для детей. Наибольшее число противников детских аккаунтов — среди пермяков старше 45 лет (21%).

Опрос родителей показал, что 34% знают о наличии аккаунтов у детей 7-9 лет. Среди родителей подростков старше 13 лет этот показатель достигает 74%. Контроль со стороны родителей ослабевает с возрастом детей: если за аккаунтами младших школьников не следят лишь 3% родителей, то среди родителей 16-17-летних таких уже 47%.

72% родителей обсуждают с детьми правила безопасности в интернете. Основные темы таких бесед: общение с незнакомцами (62%), защита личных данных (33%) и опасность подозрительных ссылок (11%).

Ранее в Перми уже фиксировалась высокая поддержка ограничений доступа к соцсетям для подростков: согласно опросу SuperJob, 42% жителей города выступали за запрет соцсетей для детей до 15 лет, а среди родителей детей 7–15 лет этот показатель достигал 52%. Подобные инициативы обсуждаются и на международном уровне — после предложений Франции, Испании и Греции ограничить доступ детей к соцсетям на уровне ЕС.

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Каждый восьмой житель Перми выступает против создания аккаунтов в соцсетях для детей. Такие данные содержатся в опросе сервиса по поиску работы SuperJob. «36% экономически активных пермяков считают оптимальным возрастом для регистрации в соцсетях 13-15 лет, 22% — 16-17 лет. 13% респондентов допускают создание профилей детьми 10-12 лет, 3% — 7-9 лет. 4% опрошенных заявили, что возраст не имеет значения, а 12,5% (каждый восьмой) выступили против детских аккаунтов в принципе», — говорится в исследовании. Женщины чаще мужчин поддерживают раннюю регистрацию (10-12 лет), тогда как мужчины чаще выступают против соцсетей для детей. Наибольшее число противников детских аккаунтов — среди пермяков старше 45 лет (21%). Опрос родителей показал, что 34% знают о наличии аккаунтов у детей 7-9 лет. Среди родителей подростков старше 13 лет этот показатель достигает 74%. Контроль со стороны родителей ослабевает с возрастом детей: если за аккаунтами младших школьников не следят лишь 3% родителей, то среди родителей 16-17-летних таких уже 47%. 72% родителей обсуждают с детьми правила безопасности в интернете. Основные темы таких бесед: общение с незнакомцами (62%), защита личных данных (33%) и опасность подозрительных ссылок (11%). Ранее в Перми уже фиксировалась высокая поддержка ограничений доступа к соцсетям для подростков: согласно опросу SuperJob, 42% жителей города выступали за запрет соцсетей для детей до 15 лет, а среди родителей детей 7–15 лет этот показатель достигал 52%. Подобные инициативы обсуждаются и на международном уровне — после предложений Франции, Испании и Греции ограничить доступ детей к соцсетям на уровне ЕС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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