29 июня 2025

В Чернушке проведут ремонт убежища для защиты от радиации

© Служба новостей «URA.RU»
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Работы по ремонту укрытия необходимо закончить за 50 дней
Работы по ремонту укрытия необходимо закончить за 50 дней Фото:

В Чернушинском округе Пермского края власти ищут подрядчика для ремонта убежища для защиты от радиации. Начальная и максимальная цена контракта составляет почти миллион рублей.

«Объект закупки — ремонт защитного сооружения в городе Чернушка. Объект — противорадиационное укрытие. Срок окончания работ — 50 дней с момента заключения контракта. Заказчик — ГКУ Пермского края „Центр организации закупок“. Начальная и максимальная цена — 915 тысяч рублей», — сообщается в техзадании к госзакупке. Копия документа имеется в распоряжении URA.RU.

В перечне обязательных для подрядчика работ указаны разборка кирпичных стен и деревянных проемов, монтаж конструкций и дверей. Исполнитель контракта также обязуется вывезти с площадки весь строительный мусор.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми проводят восстановительные работы в бомбоубежище, расположенном неподалеку от цирка. В мирное время там также там проводят обучения для горожан, занимающихся добровольческой деятельностью.

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В Чернушинском округе Пермского края власти ищут подрядчика для ремонта убежища для защиты от радиации. Начальная и максимальная цена контракта составляет почти миллион рублей. «Объект закупки — ремонт защитного сооружения в городе Чернушка. Объект — противорадиационное укрытие. Срок окончания работ — 50 дней с момента заключения контракта. Заказчик — ГКУ Пермского края „Центр организации закупок“. Начальная и максимальная цена — 915 тысяч рублей», — сообщается в техзадании к госзакупке. Копия документа имеется в распоряжении URA.RU. В перечне обязательных для подрядчика работ указаны разборка кирпичных стен и деревянных проемов, монтаж конструкций и дверей. Исполнитель контракта также обязуется вывезти с площадки весь строительный мусор. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми проводят восстановительные работы в бомбоубежище, расположенном неподалеку от цирка. В мирное время там также там проводят обучения для горожан, занимающихся добровольческой деятельностью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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