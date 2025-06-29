В Чернушке проведут ремонт убежища для защиты от радиации

В Чернушинском округе Пермского края власти ищут подрядчика для ремонта убежища для защиты от радиации. Начальная и максимальная цена контракта составляет почти миллион рублей.
«Объект закупки — ремонт защитного сооружения в городе Чернушка. Объект — противорадиационное укрытие. Срок окончания работ — 50 дней с момента заключения контракта. Заказчик — ГКУ Пермского края „Центр организации закупок“. Начальная и максимальная цена — 915 тысяч рублей», — сообщается в техзадании к госзакупке. Копия документа имеется в распоряжении URA.RU.
В перечне обязательных для подрядчика работ указаны разборка кирпичных стен и деревянных проемов, монтаж конструкций и дверей. Исполнитель контракта также обязуется вывезти с площадки весь строительный мусор.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми проводят восстановительные работы в бомбоубежище, расположенном неподалеку от цирка. В мирное время там также там проводят обучения для горожан, занимающихся добровольческой деятельностью.
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