29 июня 2025

Жителей Пермского округа предупредили об опасности разрушения моста

© Служба новостей «URA.RU»
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Техническое состояние моста вызывает опасения (архивное фото)
Техническое состояние моста вызывает опасения (архивное фото) Фото:

В Пермском округе начал разрушаться мост через реку Луговая. О состоянии дорожного сооружения, расположенного близ одноименной деревни, сообщается в соцсетях. 19 июня мост был обследован специалистами управления благоустройства администрации округа совместно с представителями ООО ПСП «Автомост». В ходе обследования выяснилось, что опоры моста в любой момент могут обрушиться

«Выявлены следующие повреждения конструкций моста через р. Луговая на автодороге Красный Восход — Луговая (км 7+178): крен береговой опоры в сторону русла; вымывание грунта из-за заборной стенки береговой опоры; отсутствие опирания переходной плиты на насадку береговой опоры; просадка проезжей части на подходе к мосту в районе переходной плиты. Существует угроза обрушения переходных плит и опор моста», — говорится в сообщении.

Сейчас проезд большегрузных транспортных средств по мосту в деревню Луговая временно ограничен, об этом информируют соответствующие дорожные знаки. Проезд автомобилей осуществляется по одной полосе. Такие меры позволят снизить нагрузку на дорожное сооружение и минимизировать риски его дальнейшего разрушения до проведения ремонта. О сроках проведения ремонта моста не сообщается. В МКУ «Управление благоустройством Пермского муниципального округа» на звонок корреспондента URA.RU не ответили.

В мае этого года местной администрации пришлось закрыть мост Гамово-Шульгино. Чиновники предупредили местных жителей округа, что его эксплуатация «в текущем состоянии несет прямую угрозу жизни и здоровью людей». В мае 2024 года власти округа ввели запрет на проезд по мосту через реку Голомысовку в районе пристани Голый Мыс. Состояние технического сооружения также было признано аварийным.

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В Пермском округе начал разрушаться мост через реку Луговая. О состоянии дорожного сооружения, расположенного близ одноименной деревни, сообщается в соцсетях. 19 июня мост был обследован специалистами управления благоустройства администрации округа совместно с представителями ООО ПСП «Автомост». В ходе обследования выяснилось, что опоры моста в любой момент могут обрушиться «Выявлены следующие повреждения конструкций моста через р. Луговая на автодороге Красный Восход — Луговая (км 7+178): крен береговой опоры в сторону русла; вымывание грунта из-за заборной стенки береговой опоры; отсутствие опирания переходной плиты на насадку береговой опоры; просадка проезжей части на подходе к мосту в районе переходной плиты. Существует угроза обрушения переходных плит и опор моста», — говорится в сообщении. Сейчас проезд большегрузных транспортных средств по мосту в деревню Луговая временно ограничен, об этом информируют соответствующие дорожные знаки. Проезд автомобилей осуществляется по одной полосе. Такие меры позволят снизить нагрузку на дорожное сооружение и минимизировать риски его дальнейшего разрушения до проведения ремонта. О сроках проведения ремонта моста не сообщается. В МКУ «Управление благоустройством Пермского муниципального округа» на звонок корреспондента URA.RU не ответили. В мае этого года местной администрации пришлось закрыть мост Гамово-Шульгино. Чиновники предупредили местных жителей округа, что его эксплуатация «в текущем состоянии несет прямую угрозу жизни и здоровью людей». В мае 2024 года власти округа ввели запрет на проезд по мосту через реку Голомысовку в районе пристани Голый Мыс. Состояние технического сооружения также было признано аварийным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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