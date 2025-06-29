29 июня 2025

Пермская звезда сериалов похвасталась огородом на дачном участке

Пермская актриса Светлана Пермякова выращивает на даче базилик
© Служба новостей «URA.RU»
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Светлана любит проводить время на даче
Светлана любит проводить время на даче Фото:

Пермская актриса Светлана Пермякова — звезда сериалов «Солдаты» и «Интерны» рассказала, что выращивает у себя на даче. Об этом стало известно корреспонденту URА.RU.

«Базилик растет! Огромный урожай был в прошлом году, я его собираю, перемалываю, с оливковым маслом в блендере, и в морозилку», — рассказала Светлана.

Светлана Пермякова добавила, что любит садить зелень. Помимо базилика, у нее на грядках растут традиционные лук, петрушка и укроп.

Ранее URA.RU сообщало, что находится на дачах пермских политиков. Там можно найти цветы, куры и музыкальный фонтан. 

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Пермская актриса Светлана Пермякова — звезда сериалов «Солдаты» и «Интерны» рассказала, что выращивает у себя на даче. Об этом стало известно корреспонденту URА.RU. «Базилик растет! Огромный урожай был в прошлом году, я его собираю, перемалываю, с оливковым маслом в блендере, и в морозилку», — рассказала Светлана. Светлана Пермякова добавила, что любит садить зелень. Помимо базилика, у нее на грядках растут традиционные лук, петрушка и укроп. Ранее URA.RU сообщало, что находится на дачах пермских политиков. Там можно найти цветы, куры и музыкальный фонтан. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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