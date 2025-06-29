Пермская звезда сериалов похвасталась огородом на дачном участке

Светлана любит проводить время на даче
Пермская актриса Светлана Пермякова — звезда сериалов «Солдаты» и «Интерны» рассказала, что выращивает у себя на даче. Об этом стало известно корреспонденту URА.RU.
«Базилик растет! Огромный урожай был в прошлом году, я его собираю, перемалываю, с оливковым маслом в блендере, и в морозилку», — рассказала Светлана.
Светлана Пермякова добавила, что любит садить зелень. Помимо базилика, у нее на грядках растут традиционные лук, петрушка и укроп.
Ранее URA.RU сообщало, что находится на дачах пермских политиков. Там можно найти цветы, куры и музыкальный фонтан.
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