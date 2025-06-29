В Перми появится первая ледовая площадка для керлинга

В Перми появится первая специализированная ледовая площадка для керлинга. Она откроется в новом спортивном комплексе в микрорайоне Ива до конца 2025 года.
«Сейчас ведутся подготовительные работы к заливке льда для будущей площадки. Комплекс будет включать два ледовых поля, трибуны на 250 зрителей, тренажерные и спортивные залы, раздевалки, помещения для тренеров. Строительство ледовой арены в микрорайоне Ива завершится в этом году», — сообщил советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов в своем telegram-канале.
В последние годы интерес к керлингу в Перми заметно вырос. В 2022 году город планировал принять этап чемпионата мира по керлингу, однако проведение соревнований было отменено по решению Всемирной федерации керлинга из-за политических обстоятельств.
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