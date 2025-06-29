29 июня 2025

Пермяк организовал нелегальный хостел в Култаево

ГУ ФССП: в Пермском крае закрыли нелегальный хостел
© Служба новостей «URA.RU»
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Во время закрытия хостела приставами, в нем проживало около 60 человек
Во время закрытия хостела приставами, в нем проживало около 60 человек Фото:

Сорокалетний пермяк построил двухэтажное каркасное здание на принадлежащем ему участке в селе Култаево Пермского округа (Пермский край). Затем он организовал в нем деятельность нелегального хостела.

«Внешне здание имеет характеристики общественного назначения. Однако земельный участок предназначен для индивидуального жилищного строительства. Администрация Пермского муниципального округа обратилась в суд с требованием обязать собственника снести самовольную постройку, а также направила ходатайство о применении обеспечительных мер до вынесения окончательного решения по делу. Суд удовлетворил это ходатайство», — сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю на официальном сайте.

В отдел судебных приставов по Пермскому району поступил исполнительный документ, запрещающий владельцу участка осуществлять любую деятельность в этом здании. На момент проведения исполнительных мероприятий в хостеле находились около 60 человек, которым было предписано покинуть помещение. Объект был опечатан, а собственник предупрежден об ответственности за неисполнение требований судебного пристава.

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Сорокалетний пермяк построил двухэтажное каркасное здание на принадлежащем ему участке в селе Култаево Пермского округа (Пермский край). Затем он организовал в нем деятельность нелегального хостела. «Внешне здание имеет характеристики общественного назначения. Однако земельный участок предназначен для индивидуального жилищного строительства. Администрация Пермского муниципального округа обратилась в суд с требованием обязать собственника снести самовольную постройку, а также направила ходатайство о применении обеспечительных мер до вынесения окончательного решения по делу. Суд удовлетворил это ходатайство», — сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю на официальном сайте. В отдел судебных приставов по Пермскому району поступил исполнительный документ, запрещающий владельцу участка осуществлять любую деятельность в этом здании. На момент проведения исполнительных мероприятий в хостеле находились около 60 человек, которым было предписано покинуть помещение. Объект был опечатан, а собственник предупрежден об ответственности за неисполнение требований судебного пристава.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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