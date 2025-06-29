Роспотребнадзор Пермского края выписал штраф управляющей компании «ЭксКом» за то, что она не следит за контейнерной площадкой на улице Фонтанной, 9 в Перми. О плохом состоянии площадки в Роспотребнадзор сообщил депутат Олег Постников.
«В ответ на мое обращение Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю оштрафовало управляющую компанию „ЭксКом“ за ненадлежащее содержание контейнерной площадки на улице Фонтанной, 9. Размер штрафа составил 250 тысяч рублей», — написал Постников в своем telegram-канале.
Уточняется, что на площадке образовалась свалка и завелись крысы. При этом недалеко от контейнеров находится детский сад.
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