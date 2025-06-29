29 июня 2025

В Пермском крае на один день прекратятся дожди

ГИ-центр ПГНИУ: на неделе в Пермском крае пройдут ливни с грозами
© Служба новостей «URA.RU»
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Понедельник, 30 июня, станет единственным днем недели без существенных осадков
Понедельник, 30 июня, станет единственным днем недели без существенных осадков Фото:

Понедельник, 30 июня, станет единственным днем недели в Пермском крае без существенных осадков. Днем температура воздуха по большей части региона составит около +20°С. Небольшие дожди возможны лишь локально.

«В ночь на вторник начнет сказываться влияние глубокого циклона, приближающегося с запада. Благодаря южному ветру и притоку теплого воздуха ночные температуры составят +14…+16°С на юге и в Перми. До +10…+12°С будет на севере и востоке края. Днем более теплая погода установится на севере и востоке региона (+24…+26°С ), куда зона осадков придет только к вечеру. На остальной территории ожидаются дожди, местами прогремят грозы, возможны сильные ливни. Максимальная дневная температура составит +19…+23°С (в Перми до +23°С ). Причем пик потепления придется на первую половину дня», — сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ. 

В ночь на среду, 2 июля, сохранится теплая погода (+11…+16°С ), при этом на севере будет теплее всего, и именно там дожди продолжатся. В Перми и на юге края ночью и в первой половине дня существенных осадков не ожидается, воздух прогреется до +22°С, но позже подойдет очередной холодный фронт с юга, который принесет дожди и грозы — в Перми они вероятны вечером. Максимальная дневная температура в городе составит около +22°С.

В четверг и пятницу циклон фактически утратит свою силу. В регионе установится безветренная погода при повышенной влажности и вероятности утренних туманов. Днем ожидаются интенсивные ливни и грозы из-за развития конвекции. Температура ночью составит +10…+15°С, днем — +19…+24°С, причем наиболее теплая погода прогнозируется для северо-западных районов. На северо-востоке края в пятницу возможны сильные осадки под влиянием восточного циклона.

Прогноз на выходные остается неопределенным. Дожди сохранятся и могут усилиться. К концу недели вероятно поступление более холодной воздушной массы с запада и понижение дневных температур до +13…+18°С. Так, период с 7 по 10 июля может отличаться пониженным температурным фоном — примерно на 4°С ниже нормы.

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Понедельник, 30 июня, станет единственным днем недели в Пермском крае без существенных осадков. Днем температура воздуха по большей части региона составит около +20°С. Небольшие дожди возможны лишь локально. «В ночь на вторник начнет сказываться влияние глубокого циклона, приближающегося с запада. Благодаря южному ветру и притоку теплого воздуха ночные температуры составят +14…+16°С на юге и в Перми. До +10…+12°С будет на севере и востоке края. Днем более теплая погода установится на севере и востоке региона (+24…+26°С ), куда зона осадков придет только к вечеру. На остальной территории ожидаются дожди, местами прогремят грозы, возможны сильные ливни. Максимальная дневная температура составит +19…+23°С (в Перми до +23°С ). Причем пик потепления придется на первую половину дня», — сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ.  В ночь на среду, 2 июля, сохранится теплая погода (+11…+16°С ), при этом на севере будет теплее всего, и именно там дожди продолжатся. В Перми и на юге края ночью и в первой половине дня существенных осадков не ожидается, воздух прогреется до +22°С, но позже подойдет очередной холодный фронт с юга, который принесет дожди и грозы — в Перми они вероятны вечером. Максимальная дневная температура в городе составит около +22°С. В четверг и пятницу циклон фактически утратит свою силу. В регионе установится безветренная погода при повышенной влажности и вероятности утренних туманов. Днем ожидаются интенсивные ливни и грозы из-за развития конвекции. Температура ночью составит +10…+15°С, днем — +19…+24°С, причем наиболее теплая погода прогнозируется для северо-западных районов. На северо-востоке края в пятницу возможны сильные осадки под влиянием восточного циклона. Прогноз на выходные остается неопределенным. Дожди сохранятся и могут усилиться. К концу недели вероятно поступление более холодной воздушной массы с запада и понижение дневных температур до +13…+18°С. Так, период с 7 по 10 июля может отличаться пониженным температурным фоном — примерно на 4°С ниже нормы.
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