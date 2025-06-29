29 июня 2025

Пермяк чуть не лишился руки во время приготовления шашлыка

МЧС: пермяк случайно поджег себя, используя в качестве розжига бензин
© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел в момент розжига угля в мангале
Инцидент произошел в момент розжига угля в мангале Фото:

Житель Пермского края получил термический ожог правой кисти 2–3 степени, охвативший около 1% поверхности тела. Это произошло во время его пребывания на своем садовом участке в Нытвенском муниципальном округе.

«Инцидент произошел в момент розжига угля в мангале, для чего мужчина использовал бензин. В ходе розжига горючее вещество попало на кисть, после чего пострадавший попытался зажечь огонь с помощью зажигалки, что привело к воспламенению бензина на руке», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю в telegram-канале. 

В результате происшествия также была повреждена одежда на площади 0,10 квадратных метров. Причиной возгорания стала неосторожность при приготовлении пищи.

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Житель Пермского края получил термический ожог правой кисти 2–3 степени, охвативший около 1% поверхности тела. Это произошло во время его пребывания на своем садовом участке в Нытвенском муниципальном округе. «Инцидент произошел в момент розжига угля в мангале, для чего мужчина использовал бензин. В ходе розжига горючее вещество попало на кисть, после чего пострадавший попытался зажечь огонь с помощью зажигалки, что привело к воспламенению бензина на руке», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю в telegram-канале.  В результате происшествия также была повреждена одежда на площади 0,10 квадратных метров. Причиной возгорания стала неосторожность при приготовлении пищи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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