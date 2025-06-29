Пермяк чуть не лишился руки во время приготовления шашлыка

Житель Пермского края получил термический ожог правой кисти 2–3 степени, охвативший около 1% поверхности тела. Это произошло во время его пребывания на своем садовом участке в Нытвенском муниципальном округе.
«Инцидент произошел в момент розжига угля в мангале, для чего мужчина использовал бензин. В ходе розжига горючее вещество попало на кисть, после чего пострадавший попытался зажечь огонь с помощью зажигалки, что привело к воспламенению бензина на руке», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю в telegram-канале.
В результате происшествия также была повреждена одежда на площади 0,10 квадратных метров. Причиной возгорания стала неосторожность при приготовлении пищи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!