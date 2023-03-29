29 марта 2023

Пермяку грозит пять лет колонии за хранение оружия и боеприпасов

© Служба новостей «URA.RU»
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Оружие и патроны. Челябинск, автомат калашникова, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, карабин, сайга, курок, бойня
Разрешение на хранение и ношение оружия мужчина не получал Фото:

В Пермском крае жителя села Барда будут судить за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. За соответствующее преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщается на сайте краевой прокуратуры.

«По версии следствия, обвиняемый приобрел и хранил по месту своего проживания огнестрельное оружие — самозарядный охотничий карабин „Сайга“ и охотничьи патроны к нему. Разрешение на хранение и ношение мужчина не получал. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — говорится в сообщении ведомства.

Карабин и боеприпасы были изъяты в ходе обыска. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Бардымский районный суд Пермского края для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае за незаконное приобретение, изготовление и хранение боеприпасов будут судить жителя Кудымкара. У него дома в ходе обыска было обнаружено более сотни патронов, а также несколько банок с порохом.

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В Пермском крае жителя села Барда будут судить за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. За соответствующее преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщается на сайте краевой прокуратуры. «По версии следствия, обвиняемый приобрел и хранил по месту своего проживания огнестрельное оружие — самозарядный охотничий карабин „Сайга“ и охотничьи патроны к нему. Разрешение на хранение и ношение мужчина не получал. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — говорится в сообщении ведомства. Карабин и боеприпасы были изъяты в ходе обыска. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Бардымский районный суд Пермского края для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае за незаконное приобретение, изготовление и хранение боеприпасов будут судить жителя Кудымкара. У него дома в ходе обыска было обнаружено более сотни патронов, а также несколько банок с порохом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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