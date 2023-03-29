Пермяку грозит пять лет колонии за хранение оружия и боеприпасов

30 марта 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Разрешение на хранение и ношение оружия мужчина не получал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае жителя села Барда будут судить за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. За соответствующее преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщается на сайте краевой прокуратуры. «По версии следствия, обвиняемый приобрел и хранил по месту своего проживания огнестрельное оружие — самозарядный охотничий карабин „Сайга“ и охотничьи патроны к нему. Разрешение на хранение и ношение мужчина не получал. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — говорится в сообщении ведомства. Карабин и боеприпасы были изъяты в ходе обыска. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Бардымский районный суд Пермского края для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае за незаконное приобретение, изготовление и хранение боеприпасов будут судить жителя Кудымкара. У него дома в ходе обыска было обнаружено более сотни патронов, а также несколько банок с порохом.

В Пермском крае жителя села Барда будут судить за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. За соответствующее преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщается на сайте краевой прокуратуры. «По версии следствия, обвиняемый приобрел и хранил по месту своего проживания огнестрельное оружие — самозарядный охотничий карабин „Сайга“ и охотничьи патроны к нему. Разрешение на хранение и ношение мужчина не получал. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — говорится в сообщении ведомства. Карабин и боеприпасы были изъяты в ходе обыска. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Бардымский районный суд Пермского края для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае за незаконное приобретение, изготовление и хранение боеприпасов будут судить жителя Кудымкара. У него дома в ходе обыска было обнаружено более сотни патронов, а также несколько банок с порохом.