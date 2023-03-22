В Пермском крае в гараже у гадалки нашли огнестрельное оружие

Найденное у 63-летней жительницы Бершети оружие изъято Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В селе Бершеть Пермского края у местной гадалки найдены автомат, сигнальный пистолет и патроны. 63-летней женщина не подозревала, что хранит у себя в гараже огнестрельное оружие. Как выяснилось, оно находилось в коробках, которые ей передала на хранение знакомая.

«63-летняя баба Вера взяла на хранение коробки своей постоянной клиентки. Груз ведунья привезла из Перми. Когда распаковала, то оказалось, что внутри коробок автомат с нарезным стволом, сигнальный пистолет, глушитель, оптика и пять тысяч патронов, в том числе армейских, для разного вида оружия», — пишет telegram-канал Mash.

Сейчас оружие конфисковано правоохранительными органами, а женщина, у которой оно обнаружено, находится под подпиской о невыезде. URA.RU также рассказывало о жителе Кудымкара, который предстанет перед судом за незаконное приобретение, изготовление и хранение боеприпасов. Ранее по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ был осужден житель Гайнского округа. Мужчина получил условный срок за то, что выменял грибы на порох.