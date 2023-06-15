Замдиректора тюменской «Монетки» воровала деньги из кассы, чтобы собрать ребенка в школу

Женщина пошла на преступление из-за нехватки денег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместитель директора одного из магазинов сети «Монетка» в Тюмени делала возвраты по чекам покупателей, а полученные деньги из кассы присваивала себе. Такая информация содержится в судебном акте по делу. По словам осужденной, так она решила добыть деньги, чтобы собрать ребенка в школу, так как зарплаты ей не хватало.

«Тюменка, занимая должность замдиректора магазина „Монетка“, совершала фиктивные операции на кассе по возврату ранее реализованного товара, в ходе которых товар фактически возвращен не был, а денежные средства присваивала себе. Как пояснила обвиняемая, ей необходимы были деньги, чтобы собрать ребенка в школу, но ее доход составлял 35 тысяч рублей, а на сборы нужно было 20 тысяч», — говорится в материалах судебного акта.

Деньги из кассы сотрудница забирала по вечерам, во время инкассации. Суммы каждый раз разнились — от 335 до 1710 рублей. Всего же ущерб, нанесенный магазину, оценили в 9 649 рублей. На эти средства женщина купила школьные товары для сына, а затем сразу же уволилась.

По статье о растрате суд приговорил тюменку к году лишения свободы. Срок было решено считать условным.