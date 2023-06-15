15 июня 2023

Замдиректора тюменской «Монетки» воровала деньги из кассы, чтобы собрать ребенка в школу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Банкротство. Челябинск, налоги, кошелек, портмоне, банкрот, деньги, бедность, 50рублей, платеж
Женщина пошла на преступление из-за нехватки денег Фото:

Заместитель директора одного из магазинов сети «Монетка» в Тюмени делала возвраты по чекам покупателей, а полученные деньги из кассы присваивала себе. Такая информация содержится в судебном акте по делу. По словам осужденной, так она решила добыть деньги, чтобы собрать ребенка в школу, так как зарплаты ей не хватало.

«Тюменка, занимая должность замдиректора магазина „Монетка“, совершала фиктивные операции на кассе по возврату ранее реализованного товара, в ходе которых товар фактически возвращен не был, а денежные средства присваивала себе. Как пояснила обвиняемая, ей необходимы были деньги, чтобы собрать ребенка в школу, но ее доход составлял 35 тысяч рублей, а на сборы нужно было 20 тысяч», — говорится в материалах судебного акта.

Деньги из кассы сотрудница забирала по вечерам, во время инкассации. Суммы каждый раз разнились — от 335 до 1710 рублей. Всего же ущерб, нанесенный магазину, оценили в 9 649 рублей. На эти средства женщина купила школьные товары для сына, а затем сразу же уволилась.

По статье о растрате суд приговорил тюменку к году лишения свободы. Срок было решено считать условным.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заместитель директора одного из магазинов сети «Монетка» в Тюмени делала возвраты по чекам покупателей, а полученные деньги из кассы присваивала себе. Такая информация содержится в судебном акте по делу. По словам осужденной, так она решила добыть деньги, чтобы собрать ребенка в школу, так как зарплаты ей не хватало. «Тюменка, занимая должность замдиректора магазина „Монетка“, совершала фиктивные операции на кассе по возврату ранее реализованного товара, в ходе которых товар фактически возвращен не был, а денежные средства присваивала себе. Как пояснила обвиняемая, ей необходимы были деньги, чтобы собрать ребенка в школу, но ее доход составлял 35 тысяч рублей, а на сборы нужно было 20 тысяч», — говорится в материалах судебного акта. Деньги из кассы сотрудница забирала по вечерам, во время инкассации. Суммы каждый раз разнились — от 335 до 1710 рублей. Всего же ущерб, нанесенный магазину, оценили в 9 649 рублей. На эти средства женщина купила школьные товары для сына, а затем сразу же уволилась. По статье о растрате суд приговорил тюменку к году лишения свободы. Срок было решено считать условным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...